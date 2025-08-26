Khai trương Trung tâm báo chí tuyên tuyền truyền kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các đại biểu thực hiện nghi Lễ khai trương Trung tâm Báo chí. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại diện các Ban, bộ, Ngành Trung ương và đông đảo các cơ quan báo chí trong nước, đại diện các hãng thông tấn, cơ quan báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai trương Trung tâm Báo chí, đồng chí Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh: Cách đây 80 năm, vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện trọng đại, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - Kỷ nguyên của Độc lập - Tự do và Hạnh phúc.