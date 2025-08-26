Tin tức
Khai trương Trung tâm báo chí tuyên tuyền truyền kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại diện các Ban, bộ, Ngành Trung ương và đông đảo các cơ quan báo chí trong nước, đại diện các hãng thông tấn, cơ quan báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
Phát biểu tại Lễ khai trương Trung tâm Báo chí, đồng chí Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh: Cách đây 80 năm, vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện trọng đại, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - Kỷ nguyên của Độc lập - Tự do và Hạnh phúc.
Trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất, chuyển từ cơ chế bao cấp sang thực hiện cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế. Hiện nay Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tăng trưởng kinh tế ổn định trung bình cao, thu hút đầu tư trực tiếp mạnh mẽ từ nước ngoài và phát triển mạnh sản xuất để xuất khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, chất lượng cuộc sống, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Hệ thống hạ tầng được mở rộng, gồm giao thông, cảng biển, sân bay và năng lượng, hỗ trợ kết nối nội địa và quốc tế. Công nghiệp, công nghệ thông tin, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo phát triển nhanh đã tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh - 2/9 là một sự kiện đặc biệt, trọng đại của đất nước, là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc,thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng toàn dân,toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hộichủ nghĩa.
Bên cạnh đó, công tác thông tin, báo chí cũng sẽ góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
Trung tâm Báo chí là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.500 phóng viên, biên tập viên trong nước, quốc tế. Đây cũng là nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của Lễ kỷ niệm; phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên; xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên. Thông tin báo chí sẽ góp phần rất quan trọng vào thành công chung của Lễ kỷ niệm Quốc khánh - 2/9. Trung tâm sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước, quốc tế đưa tin về Lễ kỷ niệm và chủ động, tích cực cung cấp thông tin của Ban Tổ chức về Lễ kỷ niệm, góp phần vào việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm quốc gia.
Thứ trưởng Lê Hải Bình đề nghị các phóng viên, biên tập viên trong nước và nước ngoài cần đưa tin một cách nhanh chóng, chính xác và tuân thủ các quy định về an ninh, vị trí, sơ đồ tác nghiệp./.