Khai trương Trung tâm báo chí Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm báo chí triển lãm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương dự lễ khai trương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh: Trong suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã viết nên những trang sử hào hùng, từ cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử, chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất non sông. Mỗi bước đi đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu và ý chí kiên cường, bất khuất của cả một dân tộc. Hành trình 80 năm cũng là hành trình của sự vươn mình mạnh mẽ, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, chúng ta đã trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Đó là thành quả của công cuộc đổi mới toàn diện, của sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân tộc. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh…

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, đầu mối tham mưu tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề: "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Diễn ra từ ngày 28/8-5/9, triển lãm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm, đây cũng là hoạt động tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.