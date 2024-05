Khai trương Trung tâm Báo chí Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cổng truyền tín hiệu hình và tiếng từ Lễ kỷ niệm đến Trung tâm Báo chí, ngoài ra còn được lắp đặt 30 bộ máy tính có kết nối internet, wifi tốc độ cao.

Các đại biểu tham quan Trung tâm Báo chí.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Trung tâm Báo chí Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được thành lập với mục đích bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, an ninh trật tự cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên trong nước và nước ngoài. Trung tâm nhằm tổ chức điều hành, hướng dẫn báo chí tác nghiệp tại lễ kỷ niệm; tiếp nhận đăng ký và cấp phát các loại thẻ hoạt động cho phóng viên tham dự, đưa tin lễ kỷ niệm; xử lý các yêu cầu hoạt động nghiệp vụ của báo chí như phỏng vấn đại biểu; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về lễ diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm và các hoạt động bên lề trong thời gian diễn ra sự kiện.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa , Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đại biểu tham quan các số báo Quân đội Nhân dân xuất bản tại mặt trận Điện Biên Phủ.

Trung tâm Báo chí nhằm phát hành Thông cáo báo chí; theo dõi, tổng hợp việc đưa tin của các cơ quan thông tấn, báo chí, kịp thời phối hợp với các cơ quan hữu quan xử lý các trường hợp đưa tin chưa chính xác, chưa phù hợp về lễ kỷ niệm; xây dựng báo cáo tổng hợp dư luận báo chí trong nước và nước ngoài phản ánh về lễ kỷ niệm. Qua đó, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin chống phá, sai lệch về lễ kỷ niệm. Trụ sở Trung tâm Báo chí được đặt tại tầng 3 Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên.

Phát biểu Khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ cho biết, Trung tâm Báo chí sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước, quốc tế đưa tin về lễ kỷ niệm và chủ động, tích cực cung cấp thông tin của Ban Tổ chức về buổi lễ. Đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin góp phần vào việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Việc thành lập Trung tâm Báo chí nhằm tuyên truyền về chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, là một mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu ký phát hành bộ tem bưu chính Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Du khách tham quan gian trưng bày bộ tem Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các bạn trẻ tham quan Triển lãm ảnh “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024”.

Ngay sau Lễ Khai trương Trung tâm Báo chí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo tỉnh Điện Biên ký phát hành Bộ tem Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; tham quan trưng bày 33 số báo Quân đội Nhân dân xuất bản tại mặt trận Điện Biên Phủ; triển lãm ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024”.