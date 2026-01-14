Tin tức
Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng: Tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động đưa tin về Đại hội
Dự Lễ Khai trương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; thành viên Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng; lãnh đạo các cơ quan báo chí, đông đảo phóng viên báo chí của Việt Nam và quốc tế.
* Bảo đảm thông tin nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời
Ngay sau khi có Kết luận số 01 ngày 3/4/2024 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng về việc phân công nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ động, tích cực triển khai các công việc liên quan để thành lập Trung tâm Báo chí (Trung tâm).
Trong thời gian qua, công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại với đường truyền Internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, 10 máy in, 2 máy fax, 10 màn hình ti vi cỡ lớn, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về Đại hội.
Tính đến thời điểm hiện nay, có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước (so với 498 phóng viên trong nước tại Đại hội XIII); 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính (so với 66 phóng viên quốc tế tại Đại hội XIII) đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội.
Trung tâm Báo chí đã phối hợp với cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tham gia tác nghiệp, hoạt động tại Đại hội, nhất là các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân thực hiện tốt nhất vai trò là cơ quan báo chí chủ nhà, cung cấp tín hiệu truyền hình, phát thanh sạch, cung cấp ảnh cho báo chí khai thác, lan tỏa thông tin về Đại hội XIV; xây dựng phương án bố trí, điều tiết phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí và trong Hội trường Đại hội để ghi hình, chụp ảnh, ghi âm một cách kịp thời, khoa học, trang trọng, trật tự, bảo đảm thông tin nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời đáp ứng những yêu cầu đề ra. Cùng với đó, Trung tâm bảo đảm chu đáo trong việc cung cấp suất ăn, giải khát giữa giờ cho phóng viên, kỹ thuật viên, các bộ phận phục vụ.
Về công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng, trong thời gian qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng cho biết, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng trên báo chí đã được triển đồng bộ, rộng khắp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tích cực trong xã hội về Đại hội XIV của Đảng - Đại hội lịch sử, mang tính bước ngoặt của đất nước.
Báo chí đã tập trung nêu bật những kết quả, thành tựu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; kết quả, thành tựu đất nước sau 40 đổi mới; tập trung tuyên truyền các nghị quyết của Bộ Chính trị thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn đột phá đối với sự phát triển của đất nước; nêu bật những đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế, truyền thông quốc tế về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 40 năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phản ánh không khí vui tươi phấn khởi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc...
* Gửi trọn niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước
Trước đó, tại buổi Lễ, các đại biểu đã tham quan Trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIV và trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”; triển lãm trưng bày các tài liệu lưu trữ qua các kỳ Đại hội với chủ đề: “Từ Đại hội đến Đại hội”; phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.
Trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới” do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) thực hiện; gồm khoảng 500 bức ảnh tư liệu của TTXVN, được chia thành 8 phần, giới thiệu những dấu mốc tiêu biểu trong các giai đoạn của Cách mạng Việt Nam gắn với các kỳ Đại hội của Đảng.
Cũng trong không gian này, TTXVN dành một màn hình điện tử để các đại biểu dự Đại hội có thể tiếp cận những hình ảnh về lịch sử Đảng quang vinh với khổ 6m x 3,5m cũng như cập nhật hoạt động quan trọng trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Trưng bày ảnh được đặt trên tầng 2, tại hành lang bên phải dẫn vào Hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Lấy cảm hứng từ hình ảnh lá cờ đỏ búa liềm - biểu tượng thiêng liêng của Đảng Cộng sản Việt Nam, không gian trưng bày được thiết kế với gam đỏ - vàng chủ đạo, vừa gợi nhắc truyền thống lịch sử anh hùng, bất khuất, vừa thể hiện khí thế, niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước.
Trung tâm của Trưng bày ảnh là điểm nhấn thị giác mạnh mẽ với khối tạo hình chữ V vừa đại diện cho Việt Nam, vừa mang hình ảnh cánh chim đang sải cánh rộng mở, tượng trưng cho khát vọng vươn lên, hội nhập và phát triển. Chủ đề “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” được thể hiện nổi bật, đặt trong khung hình mang tính biểu tượng cho cánh cổng tương lai rộng mở, đón chào vận hội mới của dân tộc.
Bên cạnh đó, Triển lãm trưng bày các tài liệu lưu trữ qua các kỳ Đại hội với chủ đề: “Từ Đại hội đến Đại hội” có hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá, tái hiện chân thực, sinh động các kỳ Đại hội Đảng cùng những thắng lợi, thành tựu vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được qua các nhiệm kỳ. Triển lãm cũng gửi gắm niềm tin và khát vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong kỷ nguyên mới, hướng tới Đại hội XIV của Đảng: phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Với lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, bộ tem được thiết kế với ngôn ngữ đồ họa hiện đại, lấy cụm chữ số XIV La Mã kết hợp cùng biểu tượng Búa Liềm làm trung tâm tạo nên một bố cục vững chắc, tỏa sáng hào quang của lý tưởng và niềm tin. Hình ảnh ngôi sao vươn cao tượng trưng cho sự cất cánh của dân tộc trong kỷ nguyên công nghệ số, khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực then chốt để đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Hình ảnh các tầng lớp nhân dân đồng lòng tiến bước dưới ngọn cờ của Đảng và ánh mắt dõi theo đầy tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là sự thể hiện sống động về một Việt Nam đoàn kết, đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Bộ tem gồm 1 mẫu, khuôn khổ 43x32 (mm), do hoạ sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (năm 1960) đến nay, vào mỗi kỳ Đại hội, ngành Bưu điện đều phát hành bộ tem chào mừng, góp phần lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, phản ánh sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và những thành tựu to lớn của Cách mạng Việt Nam.