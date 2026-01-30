Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc và Tôn giáo Lê Công Bình phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ông Lê Công Bình, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo cho biết, bên cạnh hai ấn phẩm Tạp chí in được xuất bản định kỳ vào ngày 15 và 30 hàng tháng đang từng bước khẳng định bản sắc và thế mạnh thông tin riêng có, sự ra đời của Tạp chí Dân tộc và Tôn giáo điện tử góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền phục vụ cho hoạt động của ngành; phục vụ cho sự ổn định, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đồng bào có đạo. Đây là kết quả của tư duy đổi mới, sự chỉ đạo với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

"Tạp chí Dân tộc và Tôn giáo điện tử xác lập một vị thế đĩnh đạc trên môi trường số, với hàm lượng thông tin phong phú, đa chiều, có luận chứng, luận cứ dựa trên sự thật và chủ trương, đường lối nhất quán, ưu việt của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; không chỉ cung cấp cho bạn đọc trong và ngoài nước nói chung, bạn đọc là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo nói riêng những món ăn tinh thần bổ ích, những thông tin mang tính kiến tạo cho sự phát triển, mà còn góp phần định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các luận liệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch", ông Lê Công Bình khẳng định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Tạp chí Dân tộc và Tôn giáo điện tử. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dấu mốc đối với sự phát triển của cơ quan báo chí chuyên ngành trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo nói riêng, của công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo nói chung.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, quyết tâm chính trị cao và những định hướng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong tổng thể các định hướng lớn của Đại hội XIV, công tác dân tộc và tôn giáo tiếp tục được Đảng ta xác định là vấn đề chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đối với sự ổn định chính trị và phát triển bền vững đất nước.



Theo Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, việc triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn tới đòi hỏi cả hệ thống chính trị nói chung, trong đó có báo chí chuyên ngành về dân tộc và tôn giáo nói riêng cần tiếp tục không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo khẳng định rõ bản lĩnh chính trị, tính định hướng, tính khoa học, tính nhân văn; làm sâu sắc hơn chức năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tăng cường các bài viết phân tích, bình luận, phản biện chính sách trên cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc. Đồng thời, cần tăng cường ứng dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo để thay đổi quy trình sản xuất, phân phối và tiếp cận thông tin báo chí; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy công nghệ làm công cụ, mạnh dạn đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới mô hình tòa soạn, phương thức sản xuất và phân phối nội dung.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã bấm nút khai trương Tạp chí Dân tộc và Tôn giáo điện tử tại địa chỉ: http://dantoctongiao.vn./.