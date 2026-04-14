Khai trương Sàn Giao dịch việc làm quốc gia: thúc đẩy kết nối cung - cầu lao động

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết, lực lượng lao động của Việt Nam có quy mô 53,6 triệu người, với cơ cấu tương đối hài hòa, là nguồn lực rất quan trọng để thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với đó, cả nước hiện có khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động (gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), hàng chục nghìn hợp tác xã và hơn 6 triệu hộ kinh doanh. Đây là lực lượng sử dụng lao động rất lớn, đa dạng về quy mô, lĩnh vực và nhu cầu tuyển dụng.



Việc kết nối hiệu quả cung - cầu lao động thông qua Sàn Giao dịch việc làm quốc gia, trên cơ sở dữ liệu số và định danh tin cậy của các chủ thể tham gia thị trường, sẽ góp phần hình thành một phương thức tuyển dụng và tìm kiếm việc làm hiện đại, minh bạch, đồng bộ; qua đó giảm chi phí giao dịch, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển thị trường lao động theo hướng linh hoạt, bền vững.



Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình thông tin, việc xây dựng Sàn được triển khai bài bản, nghiêm túc và quyết liệt. Đến nay, các kết quả đánh giá cho thấy hệ thống hoàn toàn đáp ứng tốt các yêu cầu về kết nối, liên thông dữ liệu, bảo đảm tuyệt đối an toàn và an ninh thông tin.



Sàn Giao dịch việc làm quốc gia là một hạ tầng số quan trọng, bảo đảm thị trường lao động vận hành thông suốt, minh bạch đúng theo cơ chế thị trường, kết nối cung – cầu.



“Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến mới về hạ tầng công nghệ, mà xa hơn, đó là minh chứng sinh động cho tư duy kiến tạo và tinh thần hành động quyết liệt của toàn ngành Nội vụ trong công cuộc chuyển đổi số”, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.



Theo ông, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những hành động thiết thực của ngành Nội vụ ngay sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn nhân sự Chính phủ. Đây là minh chứng cụ thể nhằm hiện thực hóa những cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Qua nền tảng này, Bộ Nội vụ tiếp tục khẳng định quyết tâm tham mưu, xây dựng bộ máy nhà nước theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ trong việc xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu quả của nền công vụ, xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; là động lực nội sinh mạnh mẽ, tạo bệ phóng để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Cho rằng Sàn giao dịch việc làm quốc gia chỉ vận hành, mang lại giá trị bền vững khi có sự tham gia tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người lao động, Bộ trưởng Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, Sở Nội vụ và hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Bộ, khẩn trương chuyển đổi tư duy, xác định tổ chức của mình là những "điểm cầu vệ tinh" trọng yếu. Theo đó, phải trực tiếp, chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật và chia sẻ dữ liệu lên Sàn quốc gia; sát cánh, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân sử dụng nền tảng này như một công cụ thiết yếu hằng ngày, xóa bỏ triệt để tư duy phân tán, cát cứ thông tin tại các địa phương.

Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, người lao động “là trung tâm, là yếu tố quyết định sức sống của Sàn Giao dịch việc làm quốc gia”, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và người lao động nhanh chóng nắm bắt, tin tưởng, khai thác và sử dụng Sàn như một bệ phóng kết nối chính thức, minh bạch và hiệu quả nhất.

“Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động là chìa khóa để chúng ta cùng nhau kiến tạo một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hội nhập”, ông nói.

Không chỉ là một công cụ công nghệ, Sàn Giao dịch việc làm quốc gia còn là hạ tầng số thiết yếu của thị trường lao động. Hệ thống được thiết kế theo hướng kết nối thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Sàn là công cụ để quản trị, điều tiết thị trường lao động, nâng cao chất lượng quản lý và tổ chức dịch vụ việc làm, làm cơ sở để xây dựng, thực thi các chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội cho người dân. Các Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm và các cơ quan liên quan được kết nối trên cùng một nền tảng để cập nhật, chia sẻ dữ liệu, tổ chức giao dịch việc làm và hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp.

Sàn Giao dịch việc làm quốc gia mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm nhanh chóng, minh bạch và không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Người lao động được hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gợi ý công việc phù hợp nhất với kỹ năng và kinh nghiệm. Sàn hỗ trợ tạo hồ sơ, tìm kiếm việc làm, ứng tuyển và tham gia các phiên giao dịch việc làm trực tuyến.

Sàn giúp giảm chi phí tuyển dụng, rút ngắn thời gian tìm kiếm nhân sự cho doanh nghiệp nhờ mạng lưới ứng viên rộng khắp toàn quốc, mở rộng phạm vi tiếp cận nguồn nhân lực.

Bộ Nội vụ cho biết, trong quá trình vận hành, Sàn sẽ góp phần chuẩn hóa và liên thông dữ liệu thị trường lao động, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ địa phương theo dõi sát biến động lao động, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp hơn và tạo điều kiện để người lao động tiếp cận việc làm công khai, minh bạch, thuận tiện hơn./.