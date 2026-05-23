Khai trương đường bay thẳng Phú Quốc - Hong Kong (Trung Quốc)

Ngày 22/5, Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways - SPA) đã chính thức khai trương đường bay thẳng giữa Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) với "đảo ngọc" Phú Quốc của Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, đường bay được khai thác với tần suất 5 chuyến/tuần và dự kiến sẽ tăng thêm trong thời gian tới nhằm góp phần tăng cường hợp tác du lịch giữa hai bên.
  Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh (giữa) cùng các đại biểu cắt băng khai trương đường bay. Ảnh: Xuân Vịnh - PV TTXVN tại Hong Kong, Trung Quốc   
Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, SPA trước đó đã tổ chức hội thảo giới thiệu về tiềm năng, dư địa cũng như cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hàng không nói riêng và du lịch nói chung giữa hai bên. Ông Lã Vĩnh Nam - Phó Ban Kinh doanh của công ty - cho biết việc SPA ra đời đã tạo ra "mảnh ghép cuối" cho hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại "đảo ngọc" Phú Quốc, qua đó góp phần đưa một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế và ngược lại.
Ngoài nguồn khách nội địa, khu vực Đông Bắc Á, bao gồm cả Hong Kong, cũng là một trong những thị trường quan trọng của các hãng hàng không Việt Nam nói chung và SPA nói riêng. Do vậy, việc khai trương đường bay thẳng này được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác văn hóa và du lịch giữa hai bên.
  Các đại biểu tại hội thảo trước khi khai trương đường bay. Ảnh: Xuân Vịnh - PV TTXVN tại Hong Kong, Trung Quốc  
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Justin Liu - đại diện SPA tại Hong Kong - nhấn mạnh việc khai trương đường bay thẳng sẽ góp phần thu hút nhiều hơn lượng khách du lịch, doanh nhân và nhà đầu tư của Hong Kong, Thâm Quyến cũng như các địa phương lân cận thuộc Khu Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau (GBA) của Trung Quốc đến với Việt Nam tham quan thắng cảnh hay tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư. Theo ông, khách du lịch và các doanh nhân tại GBA vốn đã rất quen thuộc với Việt Nam nhưng việc thiếu các đường bay thẳng chất lượng cao đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả hợp tác giữa các bên. Do vậy, việc SPA khai trương đường bay Phú Quốc - Hong Kong sẽ bổ khuyết và mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các bên trong thời gian tới.
Trước mắt, SPA sẽ khai thác đường bay thẳng Phú Quốc - Hong Kong với tần suất 5 chuyến/tuần, sau đó dự kiến tăng lên 7 chuyến/tuần và có thể là 14 chuyến/tuần./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

