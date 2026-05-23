Khai trương đường bay thẳng Phú Quốc - Hong Kong (Trung Quốc)
Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, SPA trước đó đã tổ chức hội thảo giới thiệu về tiềm năng, dư địa cũng như cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hàng không nói riêng và du lịch nói chung giữa hai bên. Ông Lã Vĩnh Nam - Phó Ban Kinh doanh của công ty - cho biết việc SPA ra đời đã tạo ra "mảnh ghép cuối" cho hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại "đảo ngọc" Phú Quốc, qua đó góp phần đưa một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế và ngược lại.
Ngoài nguồn khách nội địa, khu vực Đông Bắc Á, bao gồm cả Hong Kong, cũng là một trong những thị trường quan trọng của các hãng hàng không Việt Nam nói chung và SPA nói riêng. Do vậy, việc khai trương đường bay thẳng này được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác văn hóa và du lịch giữa hai bên.
Trước mắt, SPA sẽ khai thác đường bay thẳng Phú Quốc - Hong Kong với tần suất 5 chuyến/tuần, sau đó dự kiến tăng lên 7 chuyến/tuần và có thể là 14 chuyến/tuần./.