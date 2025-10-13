Khai trương đường bay thẳng đầu tiên từ Belarus tới Phú Quốc (Việt Nam)

Cắt băng khai trương đường bay thẳng đầu tiên giữa Belarus và Việt Nam (Thủ đô Minsk – Phú Quốc). Ảnh: TTXVN phát

Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Sergey Lukashevich, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung, cùng Cục trưởng Cục Hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải Belarus và Phó Tổng Giám đốc Hãng hàng không Belavia đã tham dự buổi họp báo chính thức công bố đường bay Minsk – Phú Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Lukashevich khẳng định đường bay mới là thành quả đầu tiên của quan hệ Đối tác Chiến lược được hai nước tuyên bố tại chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025. Theo Thứ trưởng Lukashevich, quan hệ giữa Belarus và Việt Nam đang phát triển hết sức tích cực trên các lĩnh vực chính trị và kinh tế, trong đó hai bên rất quan tâm thúc đẩy phát triển du lịch. Việc mở đường bay Minsk - Phú Quốc sẽ góp phần hiện thực hóa tiềm năng hợp tác này.

Ngoài ra, ông Lukashevich cũng chỉ ra rằng chính sách của Việt Nam miễn thị thực 30 ngày cho công dân Belarus đã mở ra cơ hội tuyệt vời để người dân Belarus khám phá một đất nước tươi đẹp và mến khách.