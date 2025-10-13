Báo Ảnh Việt Nam

Khai trương đường bay thẳng đầu tiên từ Belarus tới Phú Quốc (Việt Nam)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 11/10, Hãng hàng không quốc gia Belavia của Belarus (tên chính thức là Belavia Belarusian Airlines) đã trang trọng tổ chức Lễ khai trương chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối thủ đô Minsk với đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kết nối hàng không và du lịch giữa hai nước. Chiếc may bay kín chỗ với 281 hành khách đã hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ngày 12/10.
  Cắt băng khai trương đường bay thẳng đầu tiên giữa Belarus và Việt Nam (Thủ đô Minsk – Phú Quốc). Ảnh: TTXVN phát  

Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Sergey Lukashevich, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung, cùng Cục trưởng Cục Hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải Belarus và Phó Tổng Giám đốc Hãng hàng không Belavia đã tham dự buổi họp báo chính thức công bố đường bay Minsk – Phú Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Lukashevich khẳng định đường bay mới là thành quả đầu tiên của quan hệ Đối tác Chiến lược được hai nước tuyên bố tại chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025. Theo Thứ trưởng Lukashevich, quan hệ giữa Belarus và Việt Nam đang phát triển hết sức tích cực trên các lĩnh vực chính trị và kinh tế, trong đó hai bên rất quan tâm thúc đẩy phát triển du lịch. Việc mở đường bay Minsk - Phú Quốc sẽ góp phần hiện thực hóa tiềm năng hợp tác này.

Ngoài ra, ông Lukashevich cũng chỉ ra rằng chính sách của Việt Nam miễn thị thực 30 ngày cho công dân Belarus đã mở ra cơ hội tuyệt vời để người dân Belarus khám phá một đất nước tươi đẹp và mến khách.

  Khách du lịch trên chuyến bay hạ cánh tại sân bay Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát  

Phát biểu với báo chí, Đại sứ Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh việc khai trương chuyến bay thẳng đầu tiên là dấu mốc lịch sử và là bước đi cụ thể đầu tiên triển khai thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Belarus. Đại sứ khẳng định, với truyền thống hiếu khách và có rất nhiều địa danh du lịch đẳng cấp thế giới, Việt Nam luôn thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến khám phá và trải nghiệm. Việt Nam rất coi trọng phát triển du lịch với Belarus để góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Về phần mình, ông Gleb Parkhamovich - Phó Tổng Giám đốc Điều hành thứ nhất của hãng Belavia - khẳng định các chuyến bay đến Việt Nam nằm trong ưu tiên hàng đầu của hãng và sự kiện khai trương đường bay có tầm quan trọng đối với hoạt động của Belavia. Tuy nhiên, hãng bay này sẽ không chỉ dừng lại ở Phú Quốc mà còn xem xét các điểm đến nghỉ dưỡng khác ở Việt Nam cho các chuyến bay thuê bao trong tương lai, đặc biệt là khi Belavia đã bổ sung nhiều máy bay Airbus A330-200 hiện đại vào đội bay của mình.

Theo kế hoạch, các chuyến bay thuê bao tuyến Minsk - Phú Quốc sẽ được khai thác với tần suất cứ 11 ngày lại có một chuyến, gồm các hạng ghế phổ thông và thương gia. Du khách có thể đặt vé thông qua các gói du lịch do các công ty lữ hành Belarus cung cấp. Đại diện công ty lữ hành AeroBel Service - đơn vị đặt thuê bao chuyến bay - cho biết đã bán hết vé trên các chuyến bay đến tháng 3/2026 và dự kiến lượng khách đến Việt Nam trong mùa du lịch 2025 - 2026 có thể đạt tới gần 10.000 lượt người.

Kết nối hàng không trực tiếp giữa Belarus và Việt Nam là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của hai nước nhằm phát triển du lịch, giao thương kinh tế và giao lưu nhân dân./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

