Khai trương Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Việt Nam

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng; Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel, Đại sứ Bồ Đào Nha Joaquim Alberto de Sousa Moreira de Lemos, cùng các vị đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và đại diện công dân hai nước.



Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh sự kiện không chỉ là một nghi thức ngoại giao mà là dấu mốc mở ra chương mới trong quan hệ hai nước. Thứ trưởng nhắc lại lịch sử ý nghĩa khi cách đây hơn 50 năm, vào ngày 1/7/1975, Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam thống nhất. Tuy nhiên, sự gắn kết giữa hai dân tộc đã âm thầm bền bỉ từ hơn 500 năm trước khi những thương lái Bồ Đào Nha đầu tiên cập bến Hội An. Đặc biệt, sự hiện diện của các giáo sĩ Bồ Đào Nha thế kỷ XVII đã để lại dấu ấn sâu đậm khi góp phần hình thành chữ Quốc ngữ, sợi dây liên kết vô giá của người dân Việt Nam ngày nay.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Lễ khánh thành Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao việc Việt Nam mở Đại sứ quán tại Lisbon vào tháng 11 năm ngoái và Bồ Đào Nha mở Đại sứ quán tại Hà Nội là "những bước đi đồng điệu đầy ý nghĩa". Hai cơ quan này sẽ là nhịp đập chung thúc đẩy hợp tác toàn diện từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, giáo dục. Thứ trưởng khẳng định: "Sự hiện diện của Đại sứ quán tại Hà Nội sẽ khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác sôi động. Bộ Ngoại giao Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Hà Nội hoạt động hiệu quả".Về phía Bồ Đào Nha, Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Paulo Rangel bày tỏ niềm vinh dự và đánh giá đây là một khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa. Bộ trưởng nhấn mạnh việc hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hiện đại vào năm ngoái bằng việc mở đại sứ quán tại thủ đô của nhau chính là hành động tri ân đối với lịch sử chung.Chia sẻ tại buổi lễ, Bộ trưởng Paulo Rangel đã nhắc đến những dấu ấn văn hóa sâu sắc, từ câu chuyện về Việt Nam của nhà thơ vĩ đại nhất của Bồ Đào Nha Luís de Camões, tác giả trường ca dân tộc Os Lusíadas cho đến những ghi chép về Việt Nam từ thế kỷ 16 của nhà văn Fernão Mendes Pinto.Đặc biệt, Bộ trưởng Rangel nhấn mạnh di sản văn hóa chung khi các giáo sĩ Bồ Đào Nha đã đóng góp tạo ra cuốn từ điển Việt - Latinh - Bồ Đào Nha đầu tiên. Điều này đã mang lại hệ chữ viết Latinh cho Việt Nam, biến Việt Nam thành một quốc gia độc đáo trong khu vực về khía cạnh này. Bộ trưởng kỳ vọng lịch sử chung giữa hai quốc gia sẽ tiếp tục mở ra một tương lai chia sẻ đầy tươi sáng.Đại sứ Joaquim Alberto de Sousa Moreira de Lemos bày tỏ vinh dự đón tiếp Bộ trưởng Paulo Rangel và Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tới dự sự kiện.Đại sứ nhấn mạnh, lễ khai trương Đại sứ quán không chỉ mang tính nghi thức ngoại giao mà còn có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Trên cương vị Đại sứ Bồ Đào Nha đầu tiên tại Việt Nam, ông khẳng định sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho một chương mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha./.