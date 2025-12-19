Khai trương Bộ phận Một cửa tập trung Bộ Khoa học và Công nghệ: Đổi mới trong tư duy phục vụ hành chính

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Hà Minh Hiệp - Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, việc đưa vào vận hành Bộ phận Một cửa là bước đi cụ thể nhằm triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đây không chỉ là nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, mà còn là đầu mối thống nhất, góp phần chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, tăng cường trách nhiệm giải trình của các đơn vị thuộc Bộ. Theo đó, cải cách hành chính không dừng lại ở việc tuân thủ quy định mà hướng tới xây dựng các quy trình “dễ hiểu - dễ thực hiện - dễ giám sát - đáng tin cậy”.



Ông Hà Minh Hiệp cho biết, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ là điểm khác biệt quan trọng của Bộ phận Một cửa. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Các quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa, công khai; mỗi hồ sơ được gắn mã định danh, quy định rõ thời hạn xử lý và trách nhiệm của từng khâu, giúp tổ chức, cá nhân chủ động theo dõi trạng thái và giám sát tiến độ giải quyết.



Bộ phận Một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ được tổ chức theo mô hình “một cửa tập trung”, thay cho cách tiếp cận phân tán theo từng đầu mối đơn vị chuyên môn như trước đây. Toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thiết kế thống nhất, liền mạch tại một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả, giúp giảm thời gian đi lại, đơn giản hóa thao tác và thuận tiện theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.



Tại Bộ phận Một cửa, người dân và doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều hình thức thực hiện thủ tục hành chính phù hợp với mức độ sẵn sàng về công nghệ. Hệ thống ki-ốt tự phục vụ được bố trí tại khu vực tiếp nhận, cho phép tra cứu thủ tục, kiểm tra thành phần hồ sơ, số hóa hồ sơ giấy, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tình trạng xử lý.

Người dân làm thủ tục tại kiosk dịch vụ công - “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ Khoa học và Công nghệ”. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đối với các trường hợp chưa quen thao tác số hoặc hồ sơ phức tạp, cán bộ khu vực hỗ trợ trực tiếp và tư vấn chuyên sâu sẽ hướng dẫn từng bước, bảo đảm mọi đối tượng đều có thể tiếp cận dịch vụ công thuận lợi. Đây là bước chuyển quan trọng từ mô hình “cán bộ làm thay” sang “người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện”; trong đó cơ quan nhà nước đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm soát quy trình một cách minh bạch, hiệu quả.

Trong giai đoạn đầu, mô hình được triển khai theo hướng kết hợp song song giữa phục vụ trực tiếp tại điểm, phục vụ trực tuyến có hỗ trợ tại điểm và hệ thống trực tuyến hoàn toàn. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau, vừa từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tổ chức và công dân.

Một điểm nhấn quan trọng của mô hình là khả năng theo dõi, giám sát và đo lường trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua mã hồ sơ, người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu trạng thái xử lý, biết rõ hồ sơ đang ở khâu nào và thời hạn giải quyết. Qua đó nâng cao tính minh bạch, giảm nhu cầu hỏi lại nhiều đầu mối và tăng kỷ luật thực thi đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Khoa học và Công nghệ xác định, Bộ phận Một cửa không chỉ là nơi tiếp nhận hồ sơ, mà là điểm chạm số giữa Bộ với người dân và doanh nghiệp. Vì vậy chất lượng vận hành trở thành thước đo trực tiếp phản ánh mức độ cải cách hành chính, mức độ chuyển đổi số và uy tín của Bộ. Tổ chức Bộ phận Một cửa theo mô hình tập trung, hiện đại không dừng ở việc thống nhất đầu mối tiếp nhận, mà hướng tới tái cấu trúc toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ theo hướng số hóa, liên thông và minh bạch, lấy môi trường số làm nền tảng.

Triển khai Bộ phận Một cửa cũng là bước đi tiếp theo trong lộ trình hướng tới liên thông thủ tục hành chính các cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ, với cách tiếp cận tích hợp đồng bộ con người – công nghệ – quy trình, phù hợp định hướng cải cách hành chính và chuyển đổi số của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - đơn vị trực thuộc Bộ tham gia phối hợp thực hiện một số khâu trong quy trình: hỗ trợ tiếp nhận, hướng dẫn, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ, bảo đảm quy trình vận hành thông suốt, thống nhất và hiệu quả từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả./.