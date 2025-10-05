Khai thác hiệu quả, nâng tầm giá trị di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc

Hội nghị thu hút sự tham gia của Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, các trường Đại học cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Chương trình được tổ chức tại đền Kiếp Bạc thuộc khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo) thu hút sự tham gia của đại diện Hiệp hội Du lịch Hải Phòng; lãnh đạo Trường Đại học Hải Phòng; Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng; đại diện lãnh đạo Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Trần Văn Ngọc, ngày 12/7/2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được Ủy ban Di sản Thế giới công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới của nhân loại. Đây là di sản văn hóa thế giới dạng chuỗi đầu tiên, đồng thời là di sản liên tỉnh thứ hai trong số 9 di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận. Sự công nhận này không chỉ là niềm tự hào của 3 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh, mà còn khẳng định giá trị độc đáo, sống động và có tầm vóc toàn cầu của Phật giáo Trúc Lâm khởi nguồn từ dãy núi thiêng Yên Tử.