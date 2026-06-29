Khai thác du lịch thể thao ở vùng biển xanh, cát trắng

Du khách nước ngoài thích thú với môn bóng chuyền trên bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Giải bơi biển quốc tế SeaStar Nha Trang Bay năm nay thu hút sự tham gia của gần 1.500 vận động viên trong nước và quốc tế, mang lại bầu không khí lễ hội thể thao biển vô cùng hào hứng, khẳng định vị thế và sức hút đặc biệt của vịnh biển Nha Trang. Kình ngư Ánh Viên là đại sứ của giải. Cùng với sự cổ vũ của hàng vạn du khách, giải góp phần cho thấy lợi thế tự nhiên đặc biệt của vịnh Nha Trang trong việc phát triển mạnh mẽ các loại hình thể thao biển, quảng bá hình ảnh điểm đến Nha Trang - Khánh Hòa, hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch gắn với thể thao của địa phương.

Là vận động viên tham gia giải bơi với thành tích đứng thứ 3 xếp theo nhóm tuổi, anh Nguyễn Quốc Khương đến từ Đắk Lắk chia sẻ, hàng ngày anh đều tập bơi biển và đây là lần đầu tiên anh tham gia giải bơi mang tầm quốc tế để giao lưu, học hỏi từ nhiều vận động viên ở các địa phương khác và thử thách bản thân. Về đích trong tốp đầu ở nhóm tuổi là niềm vui lớn với anh Khương, nhưng điều quý giá hơn là anh có thêm động lực để tiếp tục rèn luyện, tham gia các giải đấu trong thời gian tới.

Du khách nước ngoài tận hưởng cảm giác mạnh với các môn thể thao dưới nước. Ảnh: TTXVN phát

Mùa hè năm 2026, Khánh Hòa còn sôi động với Festival biển với chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế" với hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao đặc sắc. Sự kiện diễn ra từ 17-19/7 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang và nhiều địa phương trong tỉnh, dự kiến thu hút từ 600.000-800.000 du khách. Bên cạnh đó, giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang 2026 đón khoảng 12.000 vận động viên trong và ngoài nước cùng chinh phục cung đường ven biển.

Bên cạnh các giải đấu chuyên nghiệp, Nha Trang còn là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích thể thao ngoài trời. Dọc bờ biển, từ sáng sớm đến chiều tối, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh hàng dài người dân và du khách tham gia chạy bộ, đạp xe, bơi lội, tập yoga hay chơi bóng chuyền... Trong thời gian nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa, ông Alexei Petrov (du khách Nga) thường chạy bộ dọc bãi biển vào buổi sáng, buổi chiều ông chơi bóng chuyền cùng bạn bè. Ông Alexei Petrov chia sẻ, ông đặc biệt yêu thích không gian biển Nha Trang, rất phù hợp để tập luyện thể thao. Cảnh quan đẹp và không khí rất thân thiện. Điều này khiến kỳ nghỉ của ông trở nên ý nghĩa hơn…

Năm 2026, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 6,3 triệu lượt khách quốc tế và 12,5 triệu lượt khách nội địa. Trong 5 tháng đầu của năm 2026, tỉnh Khánh Hòa ước đón 9,2 triệu lượt khách, tăng 52,93% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 3,8 triệu lượt, tăng 65,99%.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tuấn Thanh thông tin, tỉnh đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, trong đó du lịch thể thao biển là một hướng đi quan trọng. Sở kỳ vọng các sự kiện thể thao góp phần thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy du lịch Khánh Hòa phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững./.