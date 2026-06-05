Khai quật mộ liệt sĩ tập thể tại đường Trường Chinh, phường Kon Tum và phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà cho đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K53). Ảnh: Dư Toán - TTXVN



Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi.



Sau phần dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham gia Lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K53); đồng thời căn dặn các cán bộ của đội cố gắng, nỗ lực, “vượt nắng, thắng mưa” để tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ, dù những dấu hiệu nhỏ nhất cũng không bỏ qua.



Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị chính quyền hai phường Đăk Cấm và Kon Tum hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công tác tìm kiếm được diễn ra thuận lợi; đề nghị các chuyên gia Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) ứng dụng đầy đủ khoa học, kỹ thuật vào phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.





Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu động thổ khai quật. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Tại buổi lễ, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cho biết, nhiệm vụ là tiến hành khai quật, thăm dò dứt điểm để đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ thuộc Trung đoàn 24A/Mặt trận B3, Tiểu đoàn Đặc công 406, Tiểu đoàn Bộ binh 304 hy sinh trong trận tiến công Tết Mậu Thân 1968 về với đồng đội và quê hương.



Khu vực thi công lần này nằm dọc trục đường Trường Chinh, trải dài qua nhiều phân đoạn phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hạ tầng kỹ thuật ngầm và phần tài sản, kiến trúc của các hộ dân sinh sống tại phường Đăk Cấm và phường Kon Tum. Qua thời gian khẩn trương chuẩn bị, từ việc tổ chức Hội thảo xác minh vào ngày 29/5/2026, đến việc lập phương án giải phóng mặt bằng, Ban Chỉ đạo tỉnh đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ to lớn của bà con nhân dân.



Để công tác tìm kiếm, quy tập đạt kết quả cao nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn và đúng quy định pháp luật, bà Y Ngọc yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp chỉ huy lực lượng cán bộ, chiến sĩ đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K53) tiến hành rà phá bom mìn và điều hành thi công khai quật. Quá trình làm nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm ngặt phương châm: “Chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ”. Từng thao tác phải chính xác, khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang bị, đồng thời thể hiện sự tôn kính cao nhất với anh linh các liệt sĩ.



Cấp ủy, chính quyền hai phường Đăk Cấm và Kon Tum tiếp tục nắm địa bàn, duy trì các Tổ công tác hỗ trợ từng hộ dân; thực hiện chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch, thấu tình đạt lý; chỉ đạo lực lượng Công an phường, Dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh lập chốt, phân luồng giao thông từ xa, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, tuyệt đối không để xảy ra mất an ninh trật tự hoặc ùn tắc trên trục đường Trường Chinh.



Đối với các sở, ban, ngành phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chuẩn bị chu đáo công tác trích lục hồ sơ, thẩm định di vật và định hướng thông tin dư luận, tạo sức lan tỏa sâu rộng về ý nghĩa của chiến dịch.



“Mỗi nhát cuốc cẩn trọng, mỗi tảng đất được lật lên hôm nay đều mang theo niềm hy vọng to lớn của biết bao gia đình thân nhân liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi di vật được tìm thấy là thêm một cơ hội để các anh được gọi đúng tên mình, được trở về trọn vẹn trong vòng tay của quê hương, đồng đội”, bà Y Ngọc xúc động nói.



Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, trước khi thực hiện công tác khai quật, đơn vị đã phối hợp với các chuyên gia Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) triển khai khảo sát địa vật lý bằng thiết bị radar xuyên đất. Radar xuyên đất hoạt động bằng cách phát sóng điện từ xuống các tầng địa chất bên dưới bề mặt và thu nhận tín hiệu phản xạ trở lại. Dữ liệu thu được sẽ được xử lý để tạo thành các mặt cắt địa vật lý, giúp nhận diện sự khác biệt về cấu trúc đất cũng như những dấu hiệu bất thường có thể liên quan đến hố chôn hoặc di vật còn nằm dưới lòng đất.



Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi chia công tác tìm kiếm thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung tại khu đất trống rộng khoảng 900m2 ở phía Đông Bắc Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm và đoạn đường Trường Chinh từ số nhà 206 đến số nhà 282. Đây là khu vực có điều kiện mặt bằng tương đối thuận lợi, ít bị ảnh hưởng bởi các công trình hạ tầng ngầm.



Sau khi hoàn tất việc khảo sát và xác định vị trí nghi vấn, các lớp đất sẽ được bóc tách bằng phương tiện cơ giới. Trường hợp phát hiện dấu hiệu sinh học hoặc các di vật liên quan, lực lượng công binh cùng Đội K53 sẽ tiến hành khai quật thủ công, sàng lọc cẩn trọng từng lớp đất nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ dấu tích nào.



Ở giai đoạn tiếp theo, công tác khảo sát sẽ được mở rộng dọc hai bên đường Trường Chinh. Đây là khu vực đô thị có hệ thống điện, viễn thông, cấp thoát nước và nhiều công trình dân sinh hiện hữu nên việc triển khai dự kiến sẽ phức tạp hơn.



Như TTXVN đã đưa tin, tháng 11/2025, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tiếp nhận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ cung cấp tài liệu “Nghiên cứu định vị các vị trí rãnh mộ Liệt sĩ Trung đoàn 24(A)/B3 hi sinh trong trận Mậu Thân ngày 02/02/1968”.



Qua quá trình xác minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi xác định, số lượng hài cốt liệt sĩ còn lại cần quy tập tại hai rãnh đường Trường Chinh khoảng từ 30 – 50 hài cốt. Các hài cốt liệt sĩ có liên quan đến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24A thuộc Mặt trận B3 cùng một số lực lượng hiệp đồng chiến đấu như Tiểu đoàn đặc công 406, Tiểu đoàn bộ binh 304 của Tỉnh đội Kon Tum đã anh dũng hy sinh trong các trận chiến đấu cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm 1968 (Tết Mậu Thân).