Khai mở không gian du lịch đại ngàn phía Tây Lâm Đồng

Du khách trải nghiệm cảnh quan và hệ sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Đánh thức tiềm năng từ đại ngàn

Nhiều năm qua, khi nhắc đến Lâm Đồng, du khách thường nghĩ ngay đến Đà Lạt với rừng thông, khí hậu mát mẻ và những mùa hoa. Tuy nhiên, sau khi không gian phát triển được mở rộng, bức tranh du lịch của tỉnh đã có thêm những gam màu mới. Càng đi về phía Tây, thiên nhiên càng mang đậm dấu ấn đại ngàn Tây Nguyên với những đồi cà phê, hồ tiêu, cánh rừng nguyên sinh và hệ thống thác nước hùng vĩ.

Một trong những điểm đến tiêu biểu là thác Liêng Nung (phường Đông Gia Nghĩa). Từ độ cao khoảng 30 m, dòng thác trắng xóa đổ xuống giữa những vách đá bazan, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Lần đầu đến tham quan, chị Vũ Lâm Bảo Ngọc, du khách đến từ Bắc Ninh bày tỏ sự thích thú: “Dòng thác đổ từ trên cao xuống như một dải lụa trắng giữa núi rừng, không khí trong lành, yên bình của đại ngàn mang lại cảm giác thật thư giãn, tách biệt với nhịp sống đô thị. Tôi sẽ đăng tải những hình ảnh về thác Liêng Nung lên mạng xã hội để giới thiệu điểm đến này đến bạn bè và người thân”.

Ông Thái Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Gia Nghĩa cho hay, việc mở rộng địa giới hành chính tạo điều kiện để địa phương phát huy hiệu quả lợi thế kết hợp giữa hạ tầng đô thị đang từng bước hoàn thiện với hệ thống tài nguyên sinh thái, di sản văn hóa và cảnh quan đặc trưng của Tây Nguyên. Hiện địa phương sở hữu nhiều điểm đến giàu tiềm năng như Di tích lịch sử quốc gia Điểm bắt liên lạc đường hành lang chiến lược Bắc - Nam (đoạn Nam Tây Nguyên - Đông Nam Bộ), thác Liêng Nung, thác Cột Đá cùng các mô hình homestay, farmstay và du lịch nông nghiệp. Đặc biệt, các khu dân cư đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Mạ và M’nông, tạo nền tảng quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa.

Hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, phía Tây Lâm Đồng còn có lợi thế nổi bật về di sản địa chất. Điểm nhấn của khu vực là không gian Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông với diện tích khoảng 4.760 km², trải rộng trên địa bàn 22 xã, phường. Hàng triệu năm trước, các đợt phun trào núi lửa đã kiến tạo nên địa hình bazan độc đáo với hệ thống hang động dung nham, miệng núi lửa, thác nước và nhiều dạng địa chất quý hiếm. Đây không chỉ là nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc mà còn là nền tảng để phát triển các sản phẩm trải nghiệm gắn với giáo dục, nghiên cứu và bảo tồn.

Sức hấp dẫn của khu vực còn đến từ sự giao thoa giữa thiên nhiên và văn hóa. Trên không gian công viên địa chất, cộng đồng các dân tộc M’nông, Mạ, Ê Đê, K’Ho vẫn lưu giữ nhiều giá trị truyền thống từ sử thi, nghệ thuật cồng chiêng đến nghề thủ công, ẩm thực và tri thức bản địa. Mỗi buôn làng, phiên chợ hay lễ hội đều có thể trở thành điểm dừng chân trong hành trình khám phá của du khách. Bên cạnh đó, các vùng chuyên canh cà phê, mắc ca, hồ tiêu, sầu riêng cùng nhiều sản phẩm OCOP đang mở ra cơ hội phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng trải nghiệm.

Theo các chuyên gia, lợi thế của phía Tây Lâm Đồng không nằm ở từng điểm đến riêng lẻ mà ở khả năng hình thành chuỗi sản phẩm liên kết theo chủ đề “địa chất - văn hóa - sinh thái - nông nghiệp”. Việc kết nối các tuyến du lịch với trung tâm Đà Lạt và các địa phương lân cận sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và tạo dấu ấn riêng cho điểm đến. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương cần tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc thù và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quảng bá.

Thác Liêng Nung nằm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông (phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Bà Lê Thị Trúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo ra không gian phát triển mới cho ngành du lịch. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung phát triển các sản phẩm gắn với trải nghiệm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; đồng thời tăng cường liên kết giữa các điểm đến để hình thành những tuyến du lịch hấp dẫn. Cùng với đầu tư hạ tầng và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, tỉnh sẽ khuyến khích doanh nghiệp, người dân tham gia phát triển dịch vụ du lịch theo hướng bền vững, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa bảo tồn các giá trị thiên nhiên và văn hóa.

Việc mở rộng không gian phát triển, kết nối từ vùng đại ngàn phía Tây đến khu vực duyên hải đang tạo thêm động lực cho ngành du lịch Lâm Đồng bứt phá. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón gần 10 triệu lượt khách, tăng gần 20% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt hơn 27.763 tỷ đồng, tăng trên 24%. Với lợi thế về hệ sinh thái tự nhiên còn nguyên sơ, di sản địa chất tầm quốc tế, bản sắc văn hóa phong phú và nền nông nghiệp đặc trưng, phía Tây Lâm Đồng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của Tây Nguyên, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới./.