Khai mở Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, ông Lê Xuân Kiêu phát biểu. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Theo ông Lê Xuân Kiêu, với chủ đề "Quốc học", Hội chữ Xuân năm nay gắn với kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục dân tộc và truyền thống tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài của Thăng Long - Hà Nội. Ban tổ chức cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm kỷ cương, an toàn, giữ gìn hình ảnh trang trọng, văn minh của di tích trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Phát biểu khai mạc, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhấn mạnh: Hội chữ Xuân không chỉ là không gian thưởng thức thư pháp, xin chữ đầu năm, mà còn là hoạt động văn hóa đề cao tinh thần hiếu học, trọng đạo lý, hướng con người tới những giá trị chân - thiện - mỹ.

Điểm nhấn xuyên suốt của Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 là hoạt động xin chữ đầu năm tại 35 gian lều thư pháp. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Điểm nhấn xuyên suốt của Hội chữ Xuân là hoạt động xin chữ đầu năm tại 35 gian lều thư pháp của các nhà hoạt động thư pháp đã được lựa chọn kỹ lưỡng thông qua quy trình khảo tuyển khách quan, minh bạch. Đây là hoạt động được đông đảo người dân và du khách mong đợi mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học và nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt. Năm nay, Hội chữ Xuân ghi dấu bước đổi mới rõ nét trong tổ chức không gian và nội dung hoạt động. Toàn bộ cảnh quan khu vực Hồ Văn được cải tạo, chỉnh trang theo hướng trang nhã, hài hòa giữa yếu tố truyền thống và tinh thần đương đại. Các khu chức năng được quy hoạch khoa học, gồm: Khu triển lãm tranh, không gian trải nghiệm di sản, khu trải nghiệm làng nghề truyền thống, khu xin chữ đầu năm và khu giới thiệu văn hóa ẩm thực.

Ông đồ viết chữ thư pháp tại Hội chữ Xuân Bính Ngọ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Bên cạnh đó, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 tổ chức nhiều hoạt động phong phú, hướng tới đa dạng nhóm công chúng như: Chương trình giáo dục di sản, không gian văn hóa đọc, trưng bày và giới thiệu sản phẩm làng nghề, các trò chơi dân gian, cờ truyền thống, múa lân cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc như quan họ, ca trù, chèo… Các hoạt động được tổ chức tại khu Nội tự, vườn Giám và Hồ Văn, tạo nên không khí Xuân rộn ràng, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong khu Nội tự Di tích, bên cạnh hai không gian trưng bày thường xuyên “Trường Quốc học đầu tiên” và “Khơi nguồn đạo học”, năm nay khách tham quan còn được thưởng thức triển lãm “Dấu xưa Văn hiến 4” với chủ đề “Đạo học ngàn năm” tại Tiền đường nhà Thái học, cùng các trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” và “Sử đá lưu danh”. Các nội dung trưng bày tiếp tục khẳng định chiều sâu giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong dòng chảy văn hiến Thăng Long - Hà Nội.



Nhằm bảo đảm cho nhân dân và du khách đón Xuân trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại khu vực Hồ Văn và toàn bộ di tích trong suốt thời gian diễn ra Hội chữ Xuân./.