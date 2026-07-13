Khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 quốc gia 2026

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh, giải đấu không chỉ là sân chơi thường niên mà còn là môi trường lý tưởng để phát hiện, đào tạo và hoàn thiện các tài năng trẻ, tạo bước đệm vững chắc cho các cầu thủ trước khi tiến lên thi đấu chuyên nghiệp cũng như góp mặt trong các đội tuyển quốc gia. Đồng thời tin tưởng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tổ chức đến chuyên môn, cùng tinh thần thi đấu quyết tâm, trung thực và cao thượng của các đội bóng, giải đấu năm nay sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, chất lượng cao. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế của hệ thống các giải bóng đá trẻ quốc gia trong việc đóng góp nguồn lực cho bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ Long Vũ (số 30) ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho PVF CAND. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026 quy tụ 12 đội bóng, gồm: U21 Thể Công - Viettel, U21 Hà Nội, U21 PVF, U21 Công an Hà Nội, U21 Sông Lam Nghệ An, U21 LPBank Hoàng Anh Gia Lai, U21 SHB Đà Nẵng, U21 Thành phố Hồ Chí Minh, U21 Đồng Nai, U21 Tây Ninh, U21 An Giang và đội chủ nhà U21 PVF-CAND.

Các đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, qua đó chọn ra 8 đội xuất sắc nhất vào vòng tứ kết, gồm 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Hai đội chơi cân bằng và chia điểm trong trận đấu đầu tiên của Giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tổng giá trị các giải thưởng của vòng chung kết là 500 triệu đồng; trong đó, đội vô địch sẽ nhận thưởng 250 triệu đồng, đội xếp thứ nhì nhận thưởng 120 triệu đồng, hai đội đồng hạng ba mỗi đội nhận thưởng 60 triệu đồng. Ngoài ra còn có các giải đội đoạt giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất và tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.