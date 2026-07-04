Khai mạc Vòng chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên U13 toàn quốc Yamaha Cup 2026

16 đội tại vòng chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 tại Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Giải đấu có sự đồng hành của Công ty Yamaha Motor Việt Nam cùng nhiều đơn vị tài trợ, đánh dấu hành trình 30 năm phát triển của sân chơi bóng đá thiếu niên uy tín nhất cả nước.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng, Trưởng Ban Tổ chức giải, nhấn mạnh đào tạo bóng đá trẻ luôn là nền tảng quan trọng trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Trong suốt 30 năm qua, hệ thống Giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc do Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng tổ chức đã trở thành sân chơi uy tín, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng cho bóng đá nước nhà.

Theo ông Nguyễn Phan Khuê, mỗi mùa giải sẽ tìm ra một nhà vô địch, nhưng thành công lớn nhất là khơi dậy niềm đam mê, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và ý thức rèn luyện của các cầu thủ trẻ. Nhiều tài năng trưởng thành từ các sân chơi này đã góp mặt trong đội tuyển quốc gia như Đình Bắc, Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu..., khẳng định vai trò của giải đấu trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức cũng khẳng định bóng đá trẻ không chỉ dạy các em cách chiến thắng mà còn bồi dưỡng ý chí, tinh thần đồng đội, lòng trung thực và trách nhiệm. Với mục tiêu "ươm mầm tài năng bóng đá - giáo dục ý thức nhân cách - vì tương lai bóng đá Việt Nam", Ban Tổ chức mong muốn giải đấu tiếp tục là môi trường để các cầu thủ thiếu niên phát triển toàn diện cả về chuyên môn lẫn nhân cách.

Vòng chung kết năm nay quy tụ 16 đội bóng U13 xuất sắc nhất cả nước, vượt qua các vòng loại tổ chức tại Hải Phòng, Đắk Lắk và Quảng Ngãi. Các đội tham dự gồm: Hải Phòng, Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, Thể Công Viettel, Công An Hà Nội, Bắc Ninh, Sông Lam Nghệ An, Đông Á Thanh Hóa, Gia Lai, T&T Nghệ An, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Học viện Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Công An Thành phố Hồ Chí Minh và Becamex Thành phố Hồ Chí Minh. Các trận đấu của vòng chung kết diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 1 đến 14/7.

Ông Nguyễn Phan Khuê bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, sự phối hợp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sự chuẩn bị chu đáo của thành phố Hải Phòng cùng sự đồng hành của Yamaha Motor Việt Nam và các đơn vị tài trợ, giải đấu sẽ diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, hấp dẫn và thành công.

Gửi gắm tới các cầu thủ, Trưởng Ban Tổ chức mong muốn các em thi đấu bằng tất cả niềm đam mê, phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, cống hiến hết mình trong từng trận đấu, tạo nên một mùa giải đáng nhớ tại thành phố Hải Phòng năng động, hiếu khách.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho 16 đội bóng tham dự vòng chung kết và tổ trọng tài. Ngay sau nghi thức khai mạc, trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà U13 Hải Phòng và U13 T&T Nghệ An đã diễn ra trên sân Lạch Tray, chính thức khởi tranh hành trình chinh phục ngôi vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026./.