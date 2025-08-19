Khai mạc và trao giải thưởng Festival Nhiếp ảnh trẻ lần thứ VI

Tin tức
Khai mạc và trao giải thưởng Festival Nhiếp ảnh trẻ lần thứ VI
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định: Lễ Khai mạc và trao giải thưởng Festival Nhiếp ảnh trẻ lần thứ VI năm 2025 là sự kiện nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt, là nơi hội tụ, tôn vinh những tài năng trẻ, sáng tạo trẻ, đồng thời khẳng định sức sống mạnh mẽ của nhiếp ảnh trong đời sống xã hội hiện đại.
Theo Thứ trưởng, Festival Nhiếp ảnh trẻ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức định kỳ 2 năm một lần kể từ năm 2015. Sau 10 năm hình thành và phát triển, Festival đã trở thành một “sân chơi nghệ thuật” uy tín, chuyên nghiệp, thu hút đông đảo các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh trên mọi miền Tổ quốc. Năm nay, Festival lần thứ VI tiếp tục ghi dấu với hàng nghìn tác phẩm gửi dự thi, phản ánh đa dạng góc nhìn về đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.
Festival Nhiếp ảnh trẻ lần thứ VI năm 2025 đã chọn được 124 tác phẩm của 73 tác giả để trưng bày tại triển lãm, trong đó, 17 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trao giải thưởng là những tác phẩm tiêu biểu, phản ánh chân thực, sinh động về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, đời sống xã hội, đặc biệt là tinh thần, khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam. Đây là những minh chứng sinh động cho sự trưởng thành của một thế hệ nghệ sĩ trẻ giàu tài năng, trách nhiệm và nhiệt huyết.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển toàn diện, phát huy sức sáng tạo, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nhiếp ảnh không chỉ là nghệ thuật mà còn là công cụ hữu hiệu trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quốc gia, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan, tổ chức để tạo môi trường thuận lợi, khích lệ các bạn trẻ phát triển tài năng, nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc như tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kết luận số 156-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
“Nhiếp ảnh là loại hình nghệ thuật đặc biệt, vừa là công cụ lưu giữ khoảnh khắc, vừa là tiếng nói thời đại. Với sức mạnh của hình ảnh, nhiếp ảnh giúp chúng ta kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự lan tỏa của công nghệ, các bạn trẻ càng có nhiều cơ hội để thể hiện bản lĩnh, cá tính, sáng tạo thông qua nhiếp ảnh. Tôi tin tưởng rằng, với tài năng, trí tuệ và sự sáng tạo không ngừng, thế hệ nhiếp ảnh trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nghệ thuật nhiếp ảnh nước nhà, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.
Sau 5 lần tổ chức thành công vào các năm 2015, 2017, 2019, 2021 và 2023, Festival Nhiếp ảnh trẻ đã tạo được một sân chơi bổ ích và nhận được sự ủng hộ, tham gia đông đảo của các tác giả nhiếp ảnh trẻ trên cả nước. Festival là dịp để giới trẻ yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước cùng trao đổi, học tập, giới thiệu thành quả của mình; đồng thời là cầu nối để tiếp thêm niềm đam mê, sáng tạo; khuyến khích sự quan tâm, gắn kết, tham gia của giới trẻ đối với nghệ thuật nhiếp ảnh nói riêng và các vấn đề xã hội nói chung; qua đó, tập hợp, phát triển và bổ sung đội ngũ kế cận cho lực lượng nhiếp ảnh Việt Nam.
Tại Festival Nhiếp ảnh trẻ lần thứ VI, Ban tổ chức đã nhận được 2.009 tác phẩm của 221 tác giả từ 29 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi về tham dự. Ban tổ chức đã lựa chọn 124 tác phẩm có chất lượng để trưng bày triển lãm và trao 17 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc nhất.
Cụ thể, ở thể loại ảnh hiện thực, Ban tổ chức trao 13 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, Huy chương Vàng được trao cho bộ ảnh “Bừng sáng khát vọng xanh” của tác giả Trần Minh Lương (Cần Thơ). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 6 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm chất lượng.
Ở thể loại ảnh ý tưởng, Ban tổ chức trao 4 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, Huy chương Vàng cho bộ ảnh “Phía sau điểm số” của tác Phan Minh Thọ (Gia Lai). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.
Theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, các tác phẩm được trưng bày và trao giải thưởng tại Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025 đã phản ánh vừa sinh động, vừa gần gũi, chân thực vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh đất nước; đồng thời thể hiện những suy nghĩ, ý kiến, ý tưởng của những người cầm máy trẻ với những vấn đề, sự kiện của cuộc sống đương đại; qua đó bộc lộ tài năng, đam mê, bản lĩnh của những người trẻ tuổi.
Triển lãm trưng bày phục vụ công chúng tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) từ 18/8 - 5/9/2025. Công chúng có thể xem triển lãm trực tuyến tại website: ape.gov.vn./.