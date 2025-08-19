Khai mạc và trao giải thưởng Festival Nhiếp ảnh trẻ lần thứ VI

Các đại biểu cắt băng Khai mạc Triển lãm ảnh tại Festival Nhiếp ảnh trẻ 2025. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định: Lễ Khai mạc và trao giải thưởng Festival Nhiếp ảnh trẻ lần thứ VI năm 2025 là sự kiện nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt, là nơi hội tụ, tôn vinh những tài năng trẻ, sáng tạo trẻ, đồng thời khẳng định sức sống mạnh mẽ của nhiếp ảnh trong đời sống xã hội hiện đại.

Theo Thứ trưởng, Festival Nhiếp ảnh trẻ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức định kỳ 2 năm một lần kể từ năm 2015. Sau 10 năm hình thành và phát triển, Festival đã trở thành một “sân chơi nghệ thuật” uy tín, chuyên nghiệp, thu hút đông đảo các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh trên mọi miền Tổ quốc. Năm nay, Festival lần thứ VI tiếp tục ghi dấu với hàng nghìn tác phẩm gửi dự thi, phản ánh đa dạng góc nhìn về đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Festival Nhiếp ảnh trẻ lần thứ VI năm 2025 đã chọn được 124 tác phẩm của 73 tác giả để trưng bày tại triển lãm, trong đó, 17 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trao giải thưởng là những tác phẩm tiêu biểu, phản ánh chân thực, sinh động về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, đời sống xã hội, đặc biệt là tinh thần, khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam. Đây là những minh chứng sinh động cho sự trưởng thành của một thế hệ nghệ sĩ trẻ giàu tài năng, trách nhiệm và nhiệt huyết.