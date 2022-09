Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022

Chương trình nghệ thuật “Long An - Khát vọng sông Vàm” được mở đầu với phần đại cảnh dàn dựng hoành tráng được vẽ bằng nghệ thuật nghe nhìn và hiệu ứng sân khấu hiện đại, mang đến sự cảm nhận chân thật, gần gũi về đất và người Long An với đôi dòng sông Vàm Cỏ, các địa danh, di tích, cảnh đẹp, món ngon ẩm thực. Các chàng trai, cô gái Long An hân hoan chào đón du khách trong nước và quốc tế. Các tiết mục biểu diễn đặc sắc trong chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 với chủ đề "Long An - Khát vọng sông Vàm". Ảnh: TTXVN Các nghệ sỹ đã giúp du khách có thêm những góc nhìn cận cảnh và chi tiết hơn về vùng đất cửa ngõ miền Tây Nam bộ, nơi hội tụ muôn sắc màu của vùng Đồng Bằng sông nước; nơi lưu giữ bao nét văn hóa truyền thống từ những lớp người dân địa phương với văn hóa Phù Nam một thời rực rỡ.



Tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được cho biết: Đây là lần đầu tiên tỉnh Long An tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch. Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển ngành Du lịch trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Với chuỗi gồm 13 hoạt động đa dạng, phong phú, cùng thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, Tuần Văn hóa - Du lịch là cơ hội cho các khu di tích, điểm tham quan, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá các thương hiệu, sản phẩm.

Không chỉ trong thời gian của Tuần Văn hóa - Du lịch này, mà xuyên suốt trong thời gian tới, Long An sẽ tăng cường quảng bá, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mở ra hướng đi mới để đánh thức tiềm năng du lịch của tỉnh. Đặc biệt, địa phương sẽ xây dựng tốt hơn hình ảnh “Người Long An hiếu khách, văn minh, lịch thiệp’’, tạo điều kiện mở rộng giao lưu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đưa hình ảnh của Long An đến gần hơn với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch sẽ diễn ra đến hết ngày 21/9 với nhiều hoạt động đặc sắc như: Famtrip khảo sát, giới thiệu sản phẩm, tour du lịch Long An; Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP; Cuộc thi chạy marathon; Cuộc thi Hoa khôi sông Vàm; Giao lưu đờn ca tài tử.../.