Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tri ân các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi tháng Bảy về là dịp để mỗi người Việt Nam hướng về lịch sử, về những con người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển như hôm nay.

Lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc là đạo lý thiêng liêng, là truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" được hun đúc qua nhiều thế hệ. Truyền thống ấy không chỉ được gìn giữ bằng những hoạt động tri ân, còn được tiếp nối bằng trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, điện ảnh là nghệ thuật của ký ức và cảm xúc. Mỗi thước phim không chỉ ghi lại những dấu ấn của lịch sử, còn lưu giữ hình ảnh của biết bao con người bình dị đã làm nên những điều phi thường vì Tổ quốc. Có những câu chuyện, những hy sinh mà thời gian có thể lùi xa, nhưng qua điện ảnh vẫn tiếp tục sống mãi trong trái tim của nhiều thế hệ, nhắc nhở chúng ta về giá trị vô giá của hòa bình, độc lập và tự do.

Các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong Tuần phim năm nay là những bộ phim có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, tái hiện chân thực những năm tháng đấu tranh gian khổ, khắc họa hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ, của những người mẹ, người vợ, những thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và biết bao con người bình dị đã sẵn sàng hy sinh vì độc lập của dân tộc. Đó không chỉ là những câu chuyện của quá khứ mà còn là những bài học sâu sắc về lòng yêu nước, về đức hy sinh, về niềm tin và khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, hùng cường.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tin tưởng, thông qua Tuần phim, mỗi tác phẩm sẽ chạm đến trái tim người xem bằng những cảm xúc chân thành, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, khơi dậy lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, để từ đó mỗi người thêm trân trọng cuộc sống hôm nay, ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đối với thế hệ trẻ, những bộ phim về đề tài lịch sử, cách mạng không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật mà còn là những bài học sinh động về lịch sử dân tộc; giúp các em hiểu rằng nền hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh. Từ đó, hun đúc lý tưởng sống đẹp, sống có trách nhiệm, tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến...

Ban tổ chức trao quà tri ân cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và gia đình chính sách. Ảnh: TTXVN phát

Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra từ ngày 21- 28/7, do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị điện ảnh, các doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim tổ chức trên phạm vi cả nước. Điểm nhấn đặc biệt của Tuần phim năm nay là lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng chung tay tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng

Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều là những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam như: “Đừng đốt” của đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh; “Mùi cỏ cháy” của đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Hữu Mười; “Những người viết huyền thoại” của đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Tuấn Dũng; “Đường xuyên rừng” của đạo diễn Xuân Cường; “Truyền thuyết về Quán Tiên” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ; “Bình minh đỏ” của đạo diễn Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thanh Vân.

Sau Lễ khai mạc tại Hà Nội, ngày 22/7, lễ khai mạc Tuần phim khu vực miền Nam sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh; tối 23/7, Lễ Khai mạc Tuần phim khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh. Bên cạnh hoạt động chiếu phim, Cục Điện ảnh phối hợp với các doanh nghiệp tài trợ tổ chức tặng quà tri ân người có công với cách mạng và gia đình chính sách.

Theo kế hoạch, trong các ngày 22, 23 và 24/7, các cụm rạp sẽ tổ chức chiếu phim miễn phí, mỗi ngày 2 suất chiếu (vào 10 giờ và 16 giờ), phục vụ công chúng. Song song với hình thức chiếu phim miễn phí tại các rạp thương mại, Cục Điện ảnh phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom), Trung tâm Dịch vụ truyền hình - TV360, các Đội chiếu phim lưu động của các Trung tâm văn hóa các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai chiếu phim trên hệ thống rạp nhà nước và hệ thống chiếu phim lưu động trên các tỉnh/thành./.