Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban tổ chức tặng hoa cho diễn viên, đạo diễn đoàn làm phim tham gia Tuẫn phim kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, sự kiện tổ chức nhằm thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người.

Tuần phim diễn ra từ ngày 12 - 15/5. Có 3 tác phẩm điện ảnh được lựa chọn trình chiếu trong Tuần phim gồm: Phim tài liệu “Nét vẽ từ trái tim” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất; phim truyện “Vầng trăng thơ ấu” do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất; phim truyện “Đào, Phở và Piano” do Công ty Cổ phần phim Truyện I sản xuất.

Những tác phẩm điện ảnh sẽ góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc. Các tác phẩm cũng góp phần khẳng định thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao dân trí, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Bên cạnh các buổi chiếu phim, khán giả sẽ có cơ hội giao lưu với các nghệ sĩ và đoàn làm phim.

Lễ hội Làng Sen năm 2025 diễn ra từ ngày 10 - 19/5 tại thành phố Vinh và huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), được tổ chức quy mô cấp quốc gia với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc. Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh./.