Khai mạc Tuần lễ trái cây Việt Nam 2026

Các đại biểu tìm hiểu trái vú sữa Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN



Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đồng Tháp có diện tích cây ăn trái trên 130.000 ha, với các sản phẩm chủ lực được thị trường trong nước và quốc tế biết đến như: xoài Cao Lãnh, sầu riêng Ngũ Hiệp, nhãn Châu Thành, khóm (dứa) Tân Phước và nhiều loại trái cây đặc sản khác mang đậm hương vị miền Tây sông nước.

Tuần lễ Trái cây Việt Nam năm nay diễn ra trùng vào thời điểm diễn ra Lễ hội Trái cây tỉnh Đồng Tháp lần thứ I năm 2026. Hai sự kiện mang những mục tiêu lớn mang tính độc lập, nhưng đã gặp nhau tại một điểm giao thoa định mệnh, đó là sứ mệnh tôn vinh và nâng tầm giá trị cho trái cây Việt Nam - ông Nguyễn Thành Diệu nhấn mạnh.



Là đơn vị đồng hành trong Tuần lễ trái cây Việt Nam, cũng là đơn vị đặt mối quan hệ kết nối giao thương với tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Đắk Lắk có 17 doanh nghiệp tham gia với hơn 100 dòng sản phẩm OCOP đến với Tuần lễ trái cây Việt Nam.

Các đại biểu tham quan gian hàng chế biến ngao Đồng Tháp của các đầu bếp đến từ nước Pháp. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN



Ông Nguyễn Hải Triều, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắc cho biết, thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn khẳng định năng lực sản xuất, chế biến và khả năng cung ứng hàng hóa của tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng cường kết nối với các hệ thống phân phối hiện đại đến các địa phương trong thời gian tới.

Để chinh phục người tiêu dùng, ngành công thương Đắc Lắc sẽ phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc cải thiện chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.



Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, Tuần lễ trái cây Việt Nam lần thứ 5 tổ chức tại Đồng Tháp là minh chứng cho mô hình "liên kết 3 nhà" (Nhà nước - Nhà nông - Doanh nghiệp), đặc biệt là vai trò dẫn dắt đầu ra của các tập đoàn bán lẻ lớn. Ông Trần Hữu Linh đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn Central Retail và hệ thống siêu thị GO! trong việc duy trì chuỗi sự kiện xúc tiến này tại thủ phủ trái cây miền Tây.

Người tiêu dùng sẽ được tiếp cận, thưởng thức các loại trái cây đặc sản, an toàn, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ với mức giá ưu đãi ngay tại không gian mua sắm hiện đại. Đối nông dân và hợp tác xã, sự kiện là "cầu nối" hiệu quả giúp mở rộng kênh phân phối hiện đại, ổn định đầu ra, từ đó tạo động lực để nâng cao chất lượng, hướng tới nền nông nghiệp sạch, đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP…



Chia sẻ về ý nghĩa của Tuần lễ trái cây Việt Nam lần này, ông Olivier Langlet - Tổng giám đốc Central Retail Việt Nam cho biết, Central Retail tự hào đồng tổ chức Tuần lễ Trái cây Việt Nam cùng Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, với sự tham gia của nhiều địa phương như Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Bắc Ninh và Sơn La. Sự hợp tác này thể hiện mục tiêu chung là tôn vinh những giá trị ưu tú của nông nghiệp Việt Nam, đưa những sản phẩm tốt nhất từ các mùa vụ Việt đến với các gia đình trong nước và ngày càng vươn xa hơn tới người tiêu dùng quốc tế.

Tuần lễ trái cây Việt Nam năm nay đồng thời diễn ra tại các siêu thị GO!, Tops Market, mini go! trên toàn quốc từ 4 đến 7/6/2026, áp dụng khuyến mãi hấp dẫn tới 50% đối với hàng chục loại sản phẩm trái cây, cùng với đó là các hoạt náo, livestream bán hàng đầy sôi nổi, hấp dẫn./.