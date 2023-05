Khai mạc Tuần lễ du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”

Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, cùng hàng nghìn du khách trong nước, quốc tế.



Đây là hoạt động du lịch thường niên được tỉnh Ninh Bình tổ chức trong nhiều năm trở lại đây, nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu những nét đặc sắc, hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của Ninh Bình. Đặc biệt là tăng cường quảng bá các giá trị của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, trong đó trọng tâm là các hoạt động diễn ra tại khu vực Tam Cốc - Bích Động, dọc hai bên dòng sông Ngô Đồng, thuộc tuyến du lịch: Đình Các - Hang Cả - Hang Hai - Hang Ba tới đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.



Hoạt động góp phần kích cầu du lịch vào mùa thấp điểm, tăng lượt khách tham quan và doanh thu trong hoạt động du lịch, phấn đấu đến năm 2030 du lịch Ninh Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; thúc đẩy du lịch phục hồi và phát triển sau thời gian bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19; đồng thời khẳng định thương hiệu du lịch Ninh Bình là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn.



Vào mùa này, du khách không chỉ được tham quan cảnh sắc Tam Cốc mà còn được trải nghiệm, chứng kiến người nông dân nơi đây đi thuyền gặt lúa.