Khai mạc Trưng bày, trình diễn “Tri thức may, mặc áo dài Huế”

Tham quan Trưng bày, trình diễn “Tri thức may, mặc áo dài Huế”. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Phát biểu khai mạc, ông Trần Tuấn Anh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật Huế cho biết, tri thức dân gian "Tri thức may, mặc áo dài Huế" được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị bền vững của áo dài trong đời sống đương đại; cũng là cơ hội để thành phố Huế phát triển thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài”.



Ông Trần Tuấn Anh cho hay, trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài Huế 2026, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động nhằm tôn vinh di sản “Tri thức may, mặc áo dài Huế”, quảng bá hình ảnh Huế và thu hút du khách. Điểm nhấn là triển lãm và trình diễn “Tri thức may, mặc áo dài Huế” quy tụ nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và học sinh cùng diễn nét đẹp thuần khiết và không kém phần kiêu kì của áo dài Huế, góp phần lan tỏa giá trị di sản và khẳng định thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”.



Áo dài có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống người Việt và người dân Huế. Gắn với cuộc cải cách trang phục của Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, Huế được xem là cái nôi của áo dài Việt Nam, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống của di sản này. Trải qua nhiều biến động lịch sử, áo dài Huế vẫn giữ vẻ đẹp tinh tế, phản ánh tâm hồn và cốt cách con người xứ Huế; đồng thời trở thành hình ảnh đặc trưng của vùng đất Cố đô, xuất hiện trong các lễ hội, nghi lễ ngoại giao và góp phần quảng bá văn hóa Huế đến bạn bè trong nước, quốc tế.



Những năm qua, Huế trở thành trung tâm hội tụ, lan tỏa di sản “Tri thức may, mặc áo dài Huế” thông qua các kỳ Festival Huế, Festival Nghề truyền thống, Tuần lễ Áo dài và nhiều hoạt động cộng đồng. Các nghệ nhân, nhà thiết kế đã sáng tạo những bộ áo dài kết hợp nghề thủ công truyền thống dệt Dèng cùng các giá trị di sản, kiến trúc và cảnh quan Huế, góp phần bảo tồn, tôn vinh di sản văn hóa, quảng bá hình ảnh Huế và xây dựng thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”.



Triển lãm và trình diễn “Tri thức may, mặc áo dài Huế” giới thiệu đến du khách các bộ sưu tập áo “Thanh Sắc Kinh Kỳ” giới thiệu áo dài Huế qua kiểu Nhật Bình, Ngũ Thân; “Sắc Tím Miền Hương Ngự” với các mẫu áo dài tím; Bộ sưu tập áo dài thiếu nhi lấy cảm hứng từ Modum Điềm Phùng Thị, hoa văn Ngựa - dệt Dèng và vải bò tái chế và “Vương giả chi hoa” gồm các mẫu áo dài đương đại, cách điệu lấy cảm hứng từ hoa ngô đồng trong Đại Nội Huế và họa tiết Phượng Hoàng gắn liền hình tượng thái bình thịnh trị./.