Khai mạc trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại”

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là hoạt động tiếp nối các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu tham quan Trưng bày. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản vô giá của dân tộc, kết tinh bản sắc, trí tuệ và sức sáng tạo bền bỉ của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Những năm qua, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát và được thể chế hóa ngày càng đầy đủ thông qua hệ thống pháp luật, chính sách và các chương trình hành động cụ thể về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định, Trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại” là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giới thiệu một cách hệ thống, trực quan và sinh động bức tranh tổng thể về di sản văn hóa Việt Nam: từ hệ thống pháp luật và chính sách bảo vệ di sản văn hóa; các di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh; sự đa dạng, độc đáo của di sản trong đời sống cộng đồng; cho đến vai trò của di sản văn hóa trong phát triển bền vững đất nước. Qua đó, trưng bày không chỉ tôn vinh các giá trị di sản, còn lan tỏa nhận thức, trách nhiệm và niềm tự hào của toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa của nước nhà.

Du khách trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Với trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị Cục Di sản văn hóa phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn, tiếp tục phát huy hiệu quả trưng bày theo hướng bền vững, lâu dài với các nhiệm vụ như: Khai thác, cập nhật và hoàn thiện nội dung trưng bày, bảo đảm phản ánh kịp thời những kết quả mới trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là các di sản mới được công nhận, ghi danh ở trong nước và quốc tế; gắn trưng bày với công tác nghiên cứu, đào tạo, truyền dạy và nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ; gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa và kinh tế sáng tạo, bảo đảm nguyên tắc bảo vệ giá trị gốc của di sản, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng và hướng tới phát triển bền vững; tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và quảng bá di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng…

Cục trưởng Cục Di sản văn hoá Lê Thị Thu Hiền cho biết, trưng bày nhằm giới thiệu một cách sinh động, trực quan tới công chúng trong nước và quốc tế về những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam; đồng thời phản ánh những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu và hệ thống bảo tàng trong thời gian qua. Thông qua các hoạt động trưng bày, trình diễn và tương tác, trưng bày góp phần nâng cao nhận thức xã hội, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, về truyền thống lịch sử và văn hóa lâu đời của đất nước.

Du khách tham quan khu viết chữ thư pháp. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Theo bà Lê Thị Thu Hiền, Việt Nam hiện đang sở hữu kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, phong phú và đa dạng, với 4 vạn di tích trong Danh mục kiểm kê, 3.677 di tích quốc gia, 147 di tích quốc gia đặc biệt, khoảng 11.000 di tích cấp tỉnh, 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 11 di sản tư liệu được UNESCO công nhận là di sản ký ức; Việt Nam đã có 183 bảo tàng công lập và bảo tàng ngoài công lập, hiện đang lưu giữ hơn 4 triệu hiện vật có giá trị; 327 bảo vật quốc gia hiện được lưu giữ tại các bảo tàng, di tích trong hầu hết 34 tỉnh/thành phố trong cả nước. Đây là kết quả của quá trình sáng tạo, gìn giữ và trao truyền không ngừng của các thế hệ cộng đồng các Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Tại trưng bày lần này, Ban tổ chức đã lựa chọn giới thiệu một số nội dung trọng tâm, tập trung vào các chủ đề: Những giá trị đặc trưng của di sản văn hóa Việt Nam; chính sách và nỗ lực của Việt Nam trong công tác bảo vệ di sản văn hóa; vai trò của di sản văn hóa đối với phát triển bền vững… Ban tổ chức hy vọng, trưng bày sẽ mang đến cho công chúng trong và ngoài nước những góc nhìn toàn diện hơn về di sản văn hóa Việt Nam - một kho tàng vừa giàu bản sắc truyền thống, vừa không ngừng được kế thừa, phát huy trong đời sống đương đại.

Trưng bày mở cửa đón khách đến hết ngày 15/1/2026./.