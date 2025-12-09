Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng tháng Mười’. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Vụ Lý luận Chính trị và Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (30/1/1950 - 30/1/2025) và 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917-7/11/2025).

TS. Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Phát biểu khai mạc trưng bày, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam và là người bạn thân thiết của nhân dân Nga, cũng như nhân dân các nước thành viên của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết trước đây. Người đặt nền móng vững chắc và không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Xô, nay là mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga.

Đại biểu tham dự khai mạc trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng tháng Mười”. Ảnh: Phan Phương – TTXVN



Trên hành trình tìm đường cứu nước, dưới ánh sáng của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, trực tiếp là Luận cương của V.I.Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã lựa chọn và dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười. Người đã đến Liên Xô để sống, học tập và hoạt động cách mạng, từ đó gây dựng nên tình đồng chí thân thiết với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô. Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Kể từ khi nước Việt Nam giành được độc lập năm 1945, trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đến thăm Liên Xô. Qua những chuyến thăm đó, Người đã được trải nghiệm rõ nét về những thành tựu của Liên Xô trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác và từ đây cách mạng Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô, từng bước hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với gần 300 ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được lựa chọn kỹ lưỡng, trong đó có những tài liệu, hiện vật quý hiếm, mới được sưu tầm, trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười” giới thiệu tới công chúng hành trình theo dấu chân cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ở nước Nga trong những năm 1923 - 1924, 1927, 1934 - 1938, khi Người bôn ba tìm đường cứu nước, cũng như hành trình theo dấu chân hữu nghị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cương vị là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) đã để lại trên khắp Liên Xô rộng lớn. Những dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười là minh chứng rõ nét cho tình hữu nghị hai nước, thể hiện tình cảm của Người đối với nhân dân Nga cũng như nhân dân các nước thành viên Liên Xô.

Trưng bày chuyên đề gồm 3 phần. Phần I có chủ đề “Người đi tìm hình của nước - Hành trình qua nước Nga”, gồm các hình ảnh, tư liệu, hiện vật về những năm 1920, sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã gặp được “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin và thấy ở đó con đường giải phóng dân tộc. Từ đó, Người bước vào con đường cách mạng vô sản dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin.

Phần II có chủ đề “Trên khắp Liên Xô rộng lớn - Khắc sâu tình hữu nghị” gồm các hình ảnh, tư liệu, hiện vật từ sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Việt Nam và Liên Xô đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1950. Trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần sang thăm Liên Xô, dày công vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Người đã đến thăm tất cả 15 nước cộng hòa thành viên Liên Xô, lưu lại dấu chân hữu nghị trên khắp Liên Xô rộng lớn.

Phần III với chủ đề “Thắm tình hữu nghị Việt - Nga”, gồm tư liệu, hình ảnh, hiện vật thể hiện chặng đường 75 năm quan hệ hữu nghị Việt - Nga do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước đặt nền móng, dày công gây dựng và được nhân dân hai nước chung tay vun đắp...

Sách "Đại hội toàn thế giới lần thứ V của Quốc tế Cộng sản năm 1924" được Nhà xuất bản quốc gia Moskva in năm 1925, trong đó có 2 bài tham luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề cách mạng ở các nước thuộc địa lần đầu tiên được trưng bày tại chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng tháng Mười”. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Đặc biệt, tại trưng bày chuyên đề lần này, Bảo tàng Hồ Chí Minh giới thiệu tới công chúng một số tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới được sưu tầm từ Liên bang Nga gồm: Sách “Đại hội toàn thế giới lần thứ V của Quốc tế Cộng sản năm 1924” do giảng viên Svetlana Glazunova và sinh viên Pavel Bolshkov thuộc bộ môn dạy tiếng Việt Trường Đại học Quan hệ Quốc tế Quốc gia Mátxcơva trao tặng cho Bảo tàng tháng 9/2025; các bức ảnh về chuyến thăm Liên Xô năm 1955 cùng dòng lưu bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Sổ cảm tưởng khách danh dự của Bảo tàng Địa chất Ural, do Lưu trữ Nhà nước tỉnh Xvéclốp và Bảo tàng Địa chất Ural, Liên Bang Nga gửi tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh tháng 7/2025...

Trưng bày mở cửa đón khách đến hết tháng 4/2026./.