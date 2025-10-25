Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và lãnh đạo, đại diện cấp cao khoảng 110 nước và nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm các cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, định chế tài chính, cùng đông đảo chuyên gia, học giả trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp lý quốc tế.

Trước phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón chính thức và chụp ảnh chung cùng các Trưởng đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; và cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện giới thiệu về đất nước, con người và thành tựu phát triển của Việt Nam, những đóng góp tích cực của Việt Nam vào các hoạt động của Liên hợp quốc, cũng như quan hệ Việt Nam – Liên hợp quốc.