Khai mạc trọng thể Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Phiên khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Đại hội có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển".

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân;nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII Bùi Thị Thơm cho biết: Đại hội đã Bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 14 đồng chí; Đoàn thư ký đại hội gồm 3 đồng chí; Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; thảo luận tại các Trung tâm về dự thảo Văn kiện Đại hội và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. Đại hội cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028; nghe Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX đã họp hội nghị lần thứ I bầu ra Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ban Chấp hành khóa IX; bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam báo cáo tóm tắt kết quả ngày làm việc thứ nhất. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển

Trình bày diễn văn khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam luôn một lòng đi theo Đảng, giàu lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý hiệu quả của Nhà nước cùng sự phối hợp của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được triển khai đồng bộ; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội các cấp được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức mới. Phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao. Công tác tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đạt nhiều kết quả, được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt 4 Đề án, tạo cơ sở, động lực bứt phá, đổi mới công tác Hội và phong trào nông dân.

Nội dung, phương thức hoạt động của Hội tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, hiệu quả; nhận thức chính trị, trình độ, năng lực và kỹ năng sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân được nâng lên; tiềm năng, nội lực trong nông dân, nông thôn được khơi dậy; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân từng bước được cải thiện; vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nông dân ngày càng được khẳng định.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026 - 2031; xem xét, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX.

Các đại biểu tham dự khai mạc Đại hội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với thời cơ, thuận lợi và khó khăn, nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp Hội Nông dân Việt Nam là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng củng cố liên minh "công nhân - nông dân - trí thức"; chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân; góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, chung tay phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực sự là trung tâm, nòng cốt của phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới – ông Lương Quốc Đoàn khẳng định.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân đã cơ bản hoàn thành với 16/18 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, trong đó 6 chỉ tiêu vượt cả chỉ tiêu nhiệm kỳ, nhiều điểm đột phá.

Hội đã thành lập mới 2.419 chi Hội, 11.708 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 3.230 Câu lạc bộ của nông dân, thu hút gần 475 nghìn hội viên mới; bồi dưỡng kiến thức cho gần 204 nghìn nông dân giỏi, nông dân xuất sắc. Trong xây dựng nông thôn mới, đã vận động nông dân hiến trên 530 ha đất, đóng góp trên 4,6 triệu ngày công; làm mới, sửa chữa trên 3,5 nghìn km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng 11.725 mô hình bảo vệ môi trường; hỗ trợ vốn với dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 5,8 nghìn tỷ đồng, dư nợ ủy thác tín dụng 200 nghìn tỷ đồng, giúp phát triển sản xuất, hạn chế tín dụng đen; phối hợp tư vấn pháp luật cho gần 2,5 triệu lượt người, trợ giúp pháp lý cho trên 796 nghìn lượt người, nâng cao hiểu biết pháp luật cho nông dân...

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX xác định phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 là: xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2026-2031: 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Hội; kết nạp từ 500.000 hội viên mới trở lên; thành lập mới 25.000 tổ Hội, 2.500 chi Hội Nông dân nghề nghiệp; tư vấn, hỗ trợ ít nhất 18.000 tổ Hội và 3.000 chi Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

Ít nhất 97% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho 250.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hằng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác, 1.000 hợp tác xã nông nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ ít nhất 4.500 tổ hợp tác, 1.500 hợp tác xã nông nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh theo quy trình, tiêu chuẩn chất lượng an toàn, trong đó có ít nhất 300 hợp tác xã kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

100% sản phẩm OCOP nông sản thực phẩm do Hội Nông dân vận động, tư vấn, hỗ trợ được truy xuất nguồn gốc; tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân bình quân từ 10%/năm trở lên, duy trì dư nợ ủy thác với các ngân hàng đạt 200.000 tỷ đồng. Ít nhất 70% số hội viên nông dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số; trên 95% hộ hội viên có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ đột phá, gồm: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân gắn với chuyển đổi số trong công tác Hội; tập trung vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ Hội và hội viên nông dân, trọng tâm là kiến thức, kỹ năng số; đẩy mạnh vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia phát triển doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đại hội đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Tập trung xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng người nông dân mới và giai cấp nông dân Việt Nam mới đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời chủ động hội nhập, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại nhân dân.

Để tiếp tục làm rõ những kết quả nổi bật, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phương nhằm hoàn thiện định hướng cho nhiệm kỳ mới, Đại hội bước sang phần tham luận.