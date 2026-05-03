Khai mạc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”

Đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026); 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026); 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5), góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của dân tộc. Điểm nhấn của triển lãm là 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ được trưng bày trên 17 pano của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh. Đây là những tác phẩm được sáng tác trong và sau Chiến dịch Điện Biên Phủ. Không chỉ dừng lại ở giá trị tư liệu, mỗi bức ký họa được xem như một “chứng nhân lịch sử”, ghi lại chân thực từng khoảnh khắc từ công tác chuẩn bị, những trận đánh ác liệt đến đời sống sinh hoạt, tinh thần lạc quan của bộ đội nơi chiến trường.

Cựu chiến binh cùng các chiến sĩ trẻ tham quan triển lãm. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Không gian trưng bày được thiết kế theo hướng khoa học, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại. Một số tác phẩm được ứng dụng kỹ thuật số, tạo hiệu ứng chuyển động trên nền ảnh tĩnh, giúp người xem có cảm giác như đang “sống cùng lịch sử”, nâng cao trải nghiệm thị giác và cảm xúc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Triển lãm được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, nơi những nét vẽ bằng bút sắt, bút chì, bột màu… trở thành “chứng tích sống động”, kết tinh từ lòng quả cảm và tâm hồn nghệ sĩ giữa khói lửa chiến tranh, đồng thời là nguồn cảm hứng bền bỉ cho sáng tạo mỹ thuật đương đại hôm nay.

Du khách ngoại quốc cùng học sinh, chiến sĩ tham quan triển lãm. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra tọa đàm với một số họa sĩ tham gia vẽ bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”, chia sẻ về quá trình sáng tác, ý tưởng và giá trị nghệ thuật, lịch sử của tác phẩm.

Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 20/5./.