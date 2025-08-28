Khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Sự kiện là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang của dân tộc; khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước; tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện các Đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Triển lãm là điểm nhấn đặc biệt, là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của Cách mạng Việt Nam, với sự tham gia rất tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Thống Nhất - TTXVN Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, với trên 230 gian hàng. Triển lãm được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời của Trung tâm Triển lãm Quốc gia lên đến gần 260.000m2 với 3 phân khu chính. Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước.

Sản phẩm không gian thực tế ảo của Sun Group tạo ấn tượng mạnh cho người dân. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Người dân trải nghiệm Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường". Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Nghệ nhân gốm Chu Đậu Hải Dương biểu diễn kỹ thuật vẽ hoa văn trên gốm tại triển lãm. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Không gian trưng bày của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Gian trưng bày sản phẩm robot hình người "Made in Vietnam" của Vingroup. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Gian trưng bày của Bộ Khoa học và Công Nghệ. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Đặc biệt, triển lãm còn khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; sự trù phú của sản vật trên cả 3 miền đất nước; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua…

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đón nhân dân và du khách tới tham quan từ ngày 28/8 - 5/9/2025./.