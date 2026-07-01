Khai mạc Triển lãm quốc tế về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo

Đại diện hiệp hội và đơn vị xúc tiến thương mại, công nghiệp ký kết hợp tác tại Triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

MTA Vietnam 2026 quy tụ 450 thương hiệu đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Canada, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Trung Quốc, Italy,… tạo hệ sinh thái công nghệ đa quốc gia và đa chiều ngay tại triển lãm. Các đơn vị tham gia triển lãm năm nay, tập trung trưng bày công nghệ, thiết bị và giải pháp sản xuất tiên tiến từ thị trường toàn cầu.

Theo ông Ben Wong, Tổng giám đốc Công ty Informa Markets Việt Nam, MTA Vietnam 2026 không chỉ mở rộng về quy mô mà được nâng tầm chất lượng khi là một trong số ít nền tảng tại Việt Nam quy tụ đồng thời các doanh nghiệp đầu chuỗi, nhà sản xuất thiết bị và những thương hiệu đang dẫn dắt đổi mới công nghệ trong lĩnh vực cơ khí – chế tạo. Trong đó, có thể kể đến những doanh nghiệp đang trực tiếp kiến tạo tiêu chuẩn mới về năng suất, độ chính xác và năng lực sản xuất trên phạm vi toàn cầu: Salvagnini Italia S.p.A, Makino Asia Pte. Ltd., Ace Micromatic International Pvt. Ltd., Yamazaki Mazak Singapore Pte. Ltd., MST Corporation Co., Ltd., Renishaw (Singapore) Pte. Ltd.,…

Ông Ben Wong thông tin thêm, khách tham quan đến với MTA Vietnam 2026 được tiếp cận một hệ sinh thái trưng bày có chiều sâu, bao phủ xuyên suốt chuỗi giá trị sản xuất – từ gia công và tạo hình kim loại, kim loại tấm, đúc và khuôn mẫu đến công nghệ hàn, cắt gọt, máy tiện CNC, cắt laser, tự động hóa, đo lường – kiểm định, xử lý nhiệt, hệ thống khí nén và các giải pháp công nghiệp thế hệ mới. Cộng đồng doanh nghiệp không chỉ tiếp cận từng công nghệ riêng lẻ mà còn có cơ hội hình dung toàn diện mô hình nhà máy tương lai và lộ trình nâng cấp năng lực sản xuất trong thực tế.

Đoàn doanh nghiệp tham quan Triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN Đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện tại MTA Vietnam, "Diễn đàn Kỹ thuật cơ khí trong kỷ nguyên thông minh" giới thiệu tầm nhìn mới của ngành: đặt người kỹ sư vào trung tâm của mọi chuyển đổi. Từ "đôi tay" đến "trí tuệ số", đây là không gian tri ân những người đã xây nền móng cho ngành cơ khí, đồng thời mở ra đối thoại về vai trò thế hệ kỹ sư mới – những người làm chủ công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái sản xuất thông minh.

Tại lễ khai mạc, Phó giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trường Thi cho biết, TP. Hồ Chí Minh là cực tăng trưởng kinh tế lớn của cả nước, trong đó sản xuất công nghiệp đóng vai trò là lĩnh vực nồng cốt. Chính vì vậy, MTA Vietnam 2026 là một trong những điểm đến quan trọng cập nhật thông tin, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng doanh nghiệp FDI và toàn cầu, nhất là ở các nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ.

Diễn ra từ 1 đến 4/7, MTA Vietnam 2026 còn có chuỗi hội thảo chuyên đề với sự đồng hành của Chi hội Robot Việt Nam (VRA), Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh (HASI), Hội Cơ khí TP. Hồ Chí Minh (HAME), VINATEST, Tổng hội Cơ khí Việt Nam, cùng các tổ chức công nghệ quốc tế khác như Italian Manufacturing Technologies Vietnam,…/.