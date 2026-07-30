Khai mạc Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam 2026

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc VILOG 2026. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN

Theo Ban tổ chức, VILOG 2026 ghi nhận sự mở rộng cả về quy mô và chất lượng với sự tham gia của 450 doanh nghiệp đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày tại trên 550 gian hàng. Từ các tập đoàn logistics hàng đầu, cảng biển, doanh nghiệp vận tải và giao nhận quốc tế đến những thương hiệu tiên phong về robot, AI, xe nâng, phương tiện vận tải thương mại, thiết bị kho thông minh và công nghệ tự động hóa, VILOG 2026 mang đến bức tranh toàn diện về hệ sinh thái logistics hiện đại và chuỗi cung ứng thông minh.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của VILOG 2026 là khu gian hàng đến từ các hiệp hội, tổ chức và mạng lưới logistics hàng đầu trong nước và quốc tế như: WCA, JCtrans, WIFFA, CIFA, TCCA, GLA, VLA, HNLA, VALOMA...Triển lãm cũng quy tụ nhiều doanh nghiệp logistics và chuỗi cung ứng hàng đầu, bao gồm Gemadept, Tập đoàn ITL, Giao Hàng Nặng (GHN), Transimex, Cảng Quốc tế Long An, Vinafco, U&I Logistics, Bee Logistics,...

VILOG 2026 cũng đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ từ dịch vụ logistics truyền thống sang hệ sinh thái logistics thông minh với sự góp mặt của các doanh nghiệp cung cấp robot kho hàng, xe nâng điện, AI, hệ thống kho thông minh, thiết bị xếp dỡ và phương tiện vận tải thế hệ mới mang đến các giải pháp thúc đẩy tự động hóa và chuyển đổi số trong ngành logistics.

Tại VILOG 2026, hệ sinh thái giải pháp logistics may đo cho từng ngành bán lẻ, được vận hành trên nền tảng AI, dữ liệu và hạ tầng logistics quy mô lớn được giới thiệu rộng rãi, phản ánh xu hướng tăng cường đầu tư vào công nghệ, hạ tầng và các giải pháp logistics thông minh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành logistics hiện đại, xanh và bền vững của Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho rằng, logistics là lĩnh vực nền tảng đối với phát triển kinh tế và đời sống của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh chuyển đổi số, thương mại số, vận tải thông minh và các hệ sinh thái số trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu, đây cũng là một trong những định hướng chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Việc phát triển đồng bộ các giải pháp vận hành hiện đại không chỉ giúp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng mà còn tạo động lực để ngành logistics Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, Chính phủ định hướng xây dựng hạ tầng và dịch vụ logistics theo hướng xanh, sạch và bền vững. Việt Nam cũng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, chuyển đổi số, phát triển hệ thống kho bãi thông minh, logistics phát thải thấp và từng bước hình thành hệ sinh thái logistics xanh, đồng bộ. Những nỗ lực này nhằm hài hòa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với yêu cầu bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết phát triển bền vững.

Ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho biết, thế giới đang bước vào một giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Những yêu cầu mới về chuyển đổi số, phát triển xanh, khả năng chống chịu và tính minh bạch đang làm thay đổi cách hàng hóa được sản xuất, lưu chuyển và giao dịch. Trước đây năng lực cạnh tranh của logistics được đo bằng tốc độ và chi phí, thì hôm nay năng lực cạnh tranh được quyết định bởi công nghệ, dữ liệu và phát triển bền vững.

Theo ông Đào Trọng Khoa, sự hiện diện của các tổ chức quốc tế hàng đầu như FIATA, WCA, cùng các hiệp hội logistics trong khu vực ASEAN tại và đông đảo doanh nghiệp trong nước, quốc tế tại VILOG 2026 cho thấy niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng logistics toàn cầu đối với thị trường Việt Nam cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng quốc tế. VLA sẽ tiếp tục tập trung vào ba ưu tiên lớn: Thúc đẩy chuẩn hóa dịch vụ, nguồn nhân lực và dữ liệu; đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI nhằm xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh và có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Trong thời gian diễn ra triển lãm từ 30/7 -1/8, bên cạnh không gian trưng bày, VILOG 2026 còn là diễn đàn kết nối tri thức, chính sách và đổi mới sáng tạo của ngành logistics thông qua chuỗi diễn đàn, hội thảo chuyên đề và các chương trình đối thoại quốc tế. Các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm đều hướng tới tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp xuất khẩu; chia sẻ các mô hình, giải pháp và kinh nghiệm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển logistics xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đáng chú ý là chuỗi VILOG Talk tạo không gian kết nối giữa nhà cung cấp giải pháp, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Tại đây các phiên thảo luận sẽ tập trung vào giải pháp vận tải thương mại, công nghệ kinh tế biển, kho tự động và đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong thời gian Triển lãm, VILOG Insight Tour sẽ đưa khách tham quan trải nghiệm thực tế tại Kho lạnh AJ Total Việt Nam và Cảng Tân Cảng Hiệp Phước, giúp doanh nghiệp trực tiếp quan sát quy trình vận hành logistics hiện đại, ứng dụng công nghệ trong kho lạnh và khai thác cảng, từ đó tìm kiếm giải pháp phù hợp cho hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng./.