Khai mạc triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm và Đồ uống tại Hà Nội

Quang cảnh Lễ khai mạc.

Với quy mô trưng bày 6.500m², Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 khẳng định vị thế là triển lãm F&B lớn nhất khu vực phía Bắc, quy tụ 400 gian hàng của hơn 350 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện mang đến bức tranh toàn diện về ngành thực phẩm và đồ uống, giới thiệu chuỗi sản phẩm, công nghệ và giải pháp hiện đại trong các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, nguyên liệu - phụ gia, thiết bị chế biến - đóng gói và bao bì.





Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phát biểu tại Lễ khai mạc.

Ông Marcus Malsch, Quốc vụ khanh, Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bang Thuringia, CHLB Đức phát biểu tại Lễ khai mạc.

Các đại biểu làm nghi thức khai mạc Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm & Đồ uống tại Hà Nội (Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025).

Ngoài ra, đây là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, hệ thống bán lẻ có cơ hội tìm kiếm nguồn cung ứng tin cậy, gặp gỡ trực tiếp những thương hiệu uy tín, đồng thời khám phá các xu hướng tiêu dùng và công nghệ mới nhất của ngành F&B khu vực và thế giới.

Sự kiện là cầu nối chiến lược của ngành F&B Việt Nam, Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 tại Hà Nội không chỉ mang lại giá trị thương mại mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững cho toàn ngành.





Đại biểu và khách mời tham quan gian trưng bày của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội.

Quang cảnh khu vực các gian trưng bày triển lãm tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE).

Sau sự kiện tại Hà Nội, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm & Đồ uống lớn nhất Việt Nam (Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026) sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 06 - 08/8/2026, dự kiến đạt quy mô kỷ lục với 1.500 gian hàng trên tổng diện tích trưng bày 30.000m²./.





