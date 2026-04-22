Khai mạc Triển lãm nguồn cung ứng quốc tế tại Việt Nam 2026

Tại triển lãm năm nay, quy tụ cộng đồng doanh nghiệp đến từ Việt Nam và nhiều thị trường trọng điểm tại châu Á như: Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Indonesia và một số quốc gia Đông Nam Á, mang đến hệ sinh thái nguồn cung đa dạng, đáp ứng nhu cầu tìm nguồn hàng của người mua toàn cầu. Hầu hết đơn vị tham gia giới thiệu hơn 40.000 sản phẩm xuất khẩu thuộc bốn ngành hàng chủ lực gồm: thời trang và phụ kiện, nhà cửa và quà tặng, điện tử và thiết bị gia dụng, bao bì và in ấn…

Sự góp mặt của cả doanh nghiệp trong nước và khối doanh nghiệp FDI tại Việt Nam ở Triển lãm nguồn cung ứng quốc tế tại Việt Nam 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà mua hàng tiếp cận năng lực sản xuất quy mô lớn, rút ngắn thời gian giao hàng và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Cụ thể, những cụm gian hàng Việt Nam và quốc tế tại triển lãm mở ra nhiều cơ hội tìm nguồn hàng; đồng thời, khẳng định năng lực sản xuất đang vươn lên của Việt Nam và châu Á.

Trong đó, có thể kể đến hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu: Vinabedding, TLD Việt Nam, Kiara Garments Việt Nam, Artex Nam An, Sakos, Haplast, Bao Bì Mai Thư, Nam Việt Group, S&H Việt Nam, Đức Thành, Hưng Phát, Golden Tiger Việt Nam, Takigawa Việt Nam, Inochi. Đáng chú ý, khu gian hàng VINASME của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam giới thiệu sản phẩm tiêu biểu từ đồ gia dụng, trang trí nội thất, các vật liệu thân thiện môi trường, thời trang…

Ngoài ra, khu Thương mại điện tử quy tụ nhà cung cấp giải pháp với công cụ công nghệ, nền tảng xuyên biên giới - dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và tối ưu hoạt động kinh doanh trực tuyến. Khu gian hàng Đông Nam Á giới thiệu sản phẩm đặc trưng như: thời trang bền vững, vật liệu sáng tạo (như sợi nấm, đá tự nhiên) và sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc văn hóa.

Khu gian hàng Hàn Quốc tập trung vào mỹ phẩm, dệt may gia đình và các sản phẩm phong cách sống cao cấp. Trong khi đó, doanh nghiệp đến từ Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) mang đến sự kết hợp giữa thủ công truyền thống và xu hướng tiêu dùng hiện đại, với nhóm mặt hàng kính mắt, thảm và sản phẩm trang trí nội thất.

Ông James Liu, Giám đốc điều hành Global Sources chia sẻ, trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên tính linh hoạt và đa dạng hóa, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất chiến lược trong mạng lưới sản xuất châu Á, mở ra cơ hội để doanh nghiệp kết nối với mang lưới nhà cung cấp mới, xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt, bền vững và hiệu quả hơn. Bên cạnh bốn ngành hàng chủ lực, Triển lãm nguồn cung ứng quốc tế tại Việt Nam 2026 tăng cường những ngành hàng mới như: túi xách và hành lý, thời trang trẻ em, chăm sóc cá nhân và sức khỏe, văn phòng phẩm và giấy. Sự đa dạng này, mang đến những lợi thế về nguồn hàng riêng biệt, đáp ứng nhu cầu phong phú của nhà mua hàng.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Edwin Law, Giám đốc điều hành, Hiệp hội doanh nghiệp Úc tại Việt Nam cho biết, ngày càng nhiều doanh nghiệp Úc tìm đến thị trường Việt Nam, đây là minh chứng cho sức hút của thị trường này; đồng thời, các doanh nghiệp Úc không chỉ để đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mà còn góp phần xây dựng những quan hệ đối tác bền vững tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ Triển lãm nguồn cung ứng quốc tế tại Việt Nam 2026 diễn ra từ nay đến hết ngày 24/4, chương trình Dynamic Fashion Runway giới thiệu phong phú bộ sưu tập của nhiều nhà trưng bày theo những chủ đề phản ánh xu hướng mới. Song song đó, chuỗi hội thảo, phiên thảo luận tại triển lãm xoay quanh chủ đề thiết thực như tối ưu thuế quan, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, chiến lược thương mại điện tử và cơ hội mở rộng kinh doanh trên Amazon.

Còn chương trình Kết nối giao thương sẽ tổ chức hơn 2.000 cuộc gặp gỡ được sắp xếp trước, giúp kết nối hiệu quả giữa các nhà trưng bày và hơn 100 nhà mua hàng quốc tế đến từ Việt Nam, Mỹ, Úc, UAE, Singapore, Indonesia, Thái Lan và Philippines, qua đó, mở rộng cơ hội hợp tác xuyên biên giới. Ban tổ chức triển lãm, cũng triển khai hoạt động phát sóng trực tuyến, giới thiệu 73 nhà trưng bày với nội dung phát trực tiếp, kết hợp phiên livestream, video theo yêu cầu và tương tác trực tiếp với nhà cung cấp./.