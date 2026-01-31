Khai mạc triển lãm “Ngựa với sắc Xuân Bính Ngọ 2026”

Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức thường niên mỗi dịp Xuân về nhằm giới thiệu các sáng tác mới của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trong và ngoài thành phố Huế. Sự kiện tạo không gian giao lưu, trao đổi chuyên môn, góp phần làm phóng phú đời sống mỹ thuật của vùng đất Cố đô.

Du khách lưu giữ hình ảnh các tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: Mai Trang - TTXVN



Trong văn hóa phương Đông, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, trí tuệ, tinh thần bền bỉ và khát vọng tự do. Với Huế - vùng đất gắn với hình tượng Long Mã (ngựa hóa rồng) biểu trưng cho chí khí ngang dọc, dũng mãnh mà điềm đạm của bậc quân tử.

Một số tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Chủ đề triển lãm năm Bính Ngọ 2026 lấy hình tượng ngựa làm chủ đề trung tâm. Qua đó, gửi gắm đến người xem tinh thần đổi mới, niềm tin, vận hội mới của Huế trong hành trình phát triển và hội nhập.

Triển lãm “Ngựa với sắc Xuân Bính Ngọ 2026” giới thiệu 34 tác phẩm của 23 tác giả, thuộc các loại hình hội họa và điêu khắc. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu phong phú như sơn dầu, sơn mài, acrylic, gốm, sắt, nhôm, màu bột, tổng hợp, monoprint… Các tác phẩm thể hiện sinh động hình ảnh ngựa trong mối giao hòa với hoa, mùa Xuân, thiên nhiên và con người. Từ đó, phản ánh sự tìm tòi sáng tạo, cảm xúc thẩm mỹ và thế giới quan đa chiều của các nghệ sĩ.