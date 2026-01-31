Tin tức
Khai mạc triển lãm “Ngựa với sắc Xuân Bính Ngọ 2026”
Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức thường niên mỗi dịp Xuân về nhằm giới thiệu các sáng tác mới của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trong và ngoài thành phố Huế. Sự kiện tạo không gian giao lưu, trao đổi chuyên môn, góp phần làm phóng phú đời sống mỹ thuật của vùng đất Cố đô.
Trong văn hóa phương Đông, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, trí tuệ, tinh thần bền bỉ và khát vọng tự do. Với Huế - vùng đất gắn với hình tượng Long Mã (ngựa hóa rồng) biểu trưng cho chí khí ngang dọc, dũng mãnh mà điềm đạm của bậc quân tử.
Chủ đề triển lãm năm Bính Ngọ 2026 lấy hình tượng ngựa làm chủ đề trung tâm. Qua đó, gửi gắm đến người xem tinh thần đổi mới, niềm tin, vận hội mới của Huế trong hành trình phát triển và hội nhập.
Triển lãm “Ngựa với sắc Xuân Bính Ngọ 2026” giới thiệu 34 tác phẩm của 23 tác giả, thuộc các loại hình hội họa và điêu khắc. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu phong phú như sơn dầu, sơn mài, acrylic, gốm, sắt, nhôm, màu bột, tổng hợp, monoprint… Các tác phẩm thể hiện sinh động hình ảnh ngựa trong mối giao hòa với hoa, mùa Xuân, thiên nhiên và con người. Từ đó, phản ánh sự tìm tòi sáng tạo, cảm xúc thẩm mỹ và thế giới quan đa chiều của các nghệ sĩ.
Thông qua triển lãm, Bảo tàng Mỹ thuật Huế mong muốn mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật những trải nghiệm thẩm mỹ giàu cảm xúc trong những ngày đầu Xuân, đồng thời tạo động lực để các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của mỹ thuật Huế nói riêng và mỹ thuật Việt Nam nói chung.
Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng ngay trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, kéo dài từ ngày 30/1 - 27/2./.