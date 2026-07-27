Khai mạc Triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn

Khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm tại Triển lãm. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Anh Nguyễn Tiến Nhật, Phó Giám đốc trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai cho biết, triển lãm diễn ra trong 2 ngày (27 - 28/7), dự kiến thu hút hơn 1.000 lượt nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và người dân đến tham quan, tìm hiểu.

Triển lãm có 16 gian hàng, được bố trí ở 2 khu vực. Trong đó, 9 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm về lượng tử, bán dẫn và siêu bán dẫn như hệ thống đếm proton, trạm lưu trữ thông minh cùng nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến. 7 gian hàng còn lại trưng bày các sản phẩm về dịch vụ viễn thông, sản phẩm phụ gia cho công nghiệp, ngân hàng, như các sản phẩm Graphenen (phụ gia tăng cường độ đông cứng và độ nén của bê tông, các đồ chơi điều khiển từ xa... Triển lãm có sự tham gia của 8 đơn vị như Doanh nghiệp IC, Trường cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Gia Lai và một số doanh nghiệp nước ngoài.