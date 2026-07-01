Khai mạc Triển lãm chuyên đề “80 năm tiếp bước dưới quân kỳ”

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Triển lãm chuyên đề "80 năm tiếp bước dưới quân kỳ" mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 1/7-7/7. Nội dung Triển lãm gồm 3 phần: Phát huy truyền thống thành đồng Tổ quốc; đoàn kết, nghĩa tình; tiếp bước vinh quang.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và hơn 200 đầu sách thể hiện truyền thống, góp phần giáo dục, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, biến những thành tựu vẻ vang trong quá khứ thành động lực để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng Huỳnh Chiến Công, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 cho biết, sự kiện được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tham mưu và ngành Tham mưu lực lượng vũ trang Quân khu. Trong kháng chiến, Cơ quan Tham mưu từng bước được xây dựng, kiện toàn về tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động. Công tác tham mưu gắn chặt với thực tiễn chiến đấu, vừa tổng kết kinh nghiệm, vừa sáng tạo nghệ thuật tác chiến phù hợp đặc điểm đồng bằng sông nước của chiến trường Tây Nam Bộ. Bộ Tham mưu Quân khu 9 và các cơ quan trực thuộc không ngừng trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt trong tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các địa phương nắm chắc tình hình, tổ chức huấn luyện, xây dựng lực lượng, lập kế hoạch tác chiến, hiệp đồng chặt chẽ, góp phần làm nên những chiến công có ý nghĩa lịch sử của lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày hiện vật. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tham mưu Quân khu 9 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ và lực lượng vũ trang Quân khu phù hợp điều kiện thời bình, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa chỉ đạo chiến lược với nghệ thuật chiên dịch, chiến thuật, kết hợp các phương thức tác chiến và huấn luyện, nắm vững đường lối và nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trải qua các giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên quốc phòng Bộ Tham mưu Quân khu 9 luôn vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nội bộ đoàn kết một lòng, sẵn sàng nhận, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần xứng đáng với truyền thống "Trung thành, mưu lược, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng, quyết chiến, quyết thắng" của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; truyền thống "tham mưu chính xác, hiệp đồng chặt chẽ, mưu trí sáng tạo, đoàn kết quyết thắng" của Bộ Tham mưu góp phần hun đúc nên truyền thống "Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu" của lực lượng vũ trang Quân khu 9 anh hùng./.