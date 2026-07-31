Khai mạc "Lạng Sơn Corner" trên phố Tràng Tiền

Khách tham quan mua sắm. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết: "Lạng Sơn Corner" là hoạt động tiếp theo trong chuỗi Chương trình "Sức sống hàng Việt", được tổ chức nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa đặc sản, sản phẩm OCOP và hàng hóa tiêu biểu của các địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ, kích cầu tiêu dùng.



Theo ông Trần Hữu Linh, trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng không chỉ góp phần thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt mà còn giúp các địa phương xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển các chuỗi phân phối bền vững.



Chương trình "Sức sống hàng Việt" được triển khai theo định hướng đó, kết hợp giữa không gian trưng bày, trải nghiệm thực tế với các hoạt động bán hàng trên nền tảng số, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp từng bước thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới và mở rộng thị trường.



Tại "Lạng Sơn Corner", hàng chục đặc sản, nông sản và sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn được giới thiệu đến người tiêu dùng Hà Nội. Bên cạnh những sản phẩm đã làm nên thương hiệu ẩm thực xứ Lạng như heo sữa quay, vịt quay, khâu nhục, lạp xưởng, thịt lợn sấy, bánh ngải, măng ớt, chương trình còn mang đến nhiều sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao như trà hoa hồi, trà lá ổi rừng, trà mâm xôi bầu đất, tinh dầu hồi, tinh dầu quế, tinh bột mác mật và các sản phẩm từ thạch đen.



Điểm nhấn của chương trình là na Lạng Sơn được đưa trực tiếp từ vùng trồng đến Không gian 62 Tràng Tiền đúng thời điểm bước vào vụ thu hoạch. Cùng với đó là nhiều nông sản đặc hữu như hoa hồi, quế và các sản phẩm chế biến từ mác mật, mắc ca, thạch đen, góp phần giới thiệu đầy đủ hơn tiềm năng nông sản và thế mạnh chế biến của địa phương.



Giới thiệu sản phẩm na Đồng Bành. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Đại diện tỉnh Lạng Sơn, ông Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Việc tham gia Chương trình "Sức sống hàng Việt" là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP tới người tiêu dùng Thủ đô. Theo ông, nhiều sản phẩm của Lạng Sơn đã tạo dựng được uy tín trên thị trường nhờ khai thác lợi thế vùng nguyên liệu, chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu gắn với truy xuất nguồn gốc. Đại diện tỉnh Lạng Sơn, ông Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Việc tham gia Chương trình "Sức sống hàng Việt" là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP tới người tiêu dùng Thủ đô. Theo ông, nhiều sản phẩm của Lạng Sơn đã tạo dựng được uy tín trên thị trường nhờ khai thác lợi thế vùng nguyên liệu, chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu gắn với truy xuất nguồn gốc.

Ông Bùi Quốc Khánh kỳ vọng thông qua "Lạng Sơn Corner", các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP của tỉnh không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn có thêm điều kiện tiếp cận xu hướng tiêu dùng mới, kết nối với các hệ thống phân phối, đối tác thương mại và người tiêu dùng. Những phản hồi trực tiếp từ thị trường cũng sẽ là cơ sở để các đơn vị tiếp tục cải tiến chất lượng, mẫu mã, nâng cao sức cạnh tranh và gia tăng giá trị cho sản phẩm địa phương.



Bên cạnh hoạt động trưng bày và bán hàng trực tiếp, chương trình còn tổ chức các phiên livestream trên nền tảng TikTok Shop với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP của tỉnh Lạng Sơn. Nhiều sản phẩm như na Lạng Sơn, khau nhục, bột thạch đen, bún ngô, măng ớt, trà hoa hồi, tinh bột mác mật, tinh bột hoa hồi, gối thảo mộc và muối ngâm chân sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng trên cả nước tại phiên livestream diễn ra vào 19h đến 22h ngày 31/7 trên Kênh Tiktok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.



Phiên livestream sẽ có sự tham dự của Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn và diễn viên Thái Sơn trong vai trò KOL của chương trình. Việc kết hợp giữa không gian trải nghiệm và thương mại điện tử tiếp tục mở rộng kênh tiêu thụ cho đặc sản địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động phát triển thị trường trong nước.



Diễn ra đến hết ngày 2/8, "Lạng Sơn Corner" không chỉ mang đến cơ hội để người dân Thủ đô khám phá và mua sắm các đặc sản tiêu biểu của xứ Lạng mà còn góp phần kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm OCOP, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt và nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn trên thị trường trong nước./.

