Khai mạc Olympic hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 60: Đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành thứ hạng cao

Chủ tịch Ủy ban Tổ chức IMCho-60 và là Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên Lomonosov (MGU), Viện sĩ Viktor Sadovnichy phát biểu khai mạc. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức IMChO-60 và là Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên Lomonosov (MGU), Viện sĩ Viktor Sadovnichy cho biết trong 25 năm qua, kỳ thi Olympic hóa học quốc tế Mendeleev đã mở rộng đáng kể phạm vi và tầm ảnh hưởng toàn cầu. Việc tổ chức IMChO-60 tại Moskva có ý nghĩa đặc biệt khi chính tại nơi đây vào năm 1967, kỳ thi Olympic Hóa học toàn Liên Xô đã được thành lập và kỳ thi kế thừa chính là Olympic hóa học quốc tế Mendeleev dành cho học sinh. Qua nhiều năm, IMChO đã trở thành một cái nôi thực sự ươm mầm tài năng khoa học, nhiều người tham gia hiện nay là những chuyên gia, giáo viên và nhà nghiên cứu với sự nghiệp chuyên môn phần lớn bắt đầu từ cuộc thi này. Ông Sadovnichy nhấn mạnh các thí sinh đoạt giải nhất và nhì tại kỳ thi lần này có thể nộp đơn vào các trường đại học hàng đầu của Nga mà không cần thi tuyển sinh.

Đại diện Chính phủ Nga, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko phát biểu nhấn mạnh việc tổ chức IMChO-60 dưới sự bảo trợ của Thập kỷ Khoa học và Công nghệ Nga do Tổng thống Vladimir Putin phát động mang ý nghĩa biểu tượng. Theo ông Chernyshenko, kỳ thi đóng vai trò là bệ phóng cho các tài năng trẻ và giới thiệu cho họ về ngành khoa học hóa học đầy thách thức nhưng cũng vô cùng hấp dẫn, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới và của mỗi quốc gia.

Đối với Việt Nam, đây là lần thứ hai tham dự IMChO. Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Trưởng đoàn, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Huy cho biết 4 đại diện Việt Nam tham gia lần này đều là những thí sinh xuất sắc, đã trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng và được bồi dưỡng trong quá trình dài. Năm ngoái, Việt Nam tham gia lần đầu tiên tại Brazil và đạt kết quả khá ấn tượng với 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. So với năm 2025, ông Huy cho biết chất lượng thí sinh Việt Nam năm nay cũng tương đối đồng đều và thầy trò sẽ cùng cố gắng hết sức mình để giành thứ hạng cao, mang về vinh quang cho Tổ quốc.

Đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trước Lễ khai mạc. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Kỳ thi Olympic hóa học quốc tế Mendeleev dành cho học sinh trung học từ lâu đã được coi là một trong những kỳ thi uy tín và khó nhất. Thí sinh phải hoàn thành nhiều giai đoạn, bao gồm 2 vòng thi lý thuyết và 1 vòng thi thực hành kéo dài 5 tiếng, đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên sâu mà còn cả tư duy phân tích, kỹ năng phòng thí nghiệm và các giải pháp sáng tạo.

IMChO-60 sẽ kết thúc vào ngày 22/4 cùng với lễ bế mạc và trao huy chương cho các thí sinh đạt giải./.