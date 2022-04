Cắt băng khai mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam”. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN



Năm 2022 là dịp ghi dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022). Quảng Nam là tỉnh có mối quan hệ giao lưu bền chặt với các địa phương, đơn vị của Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực.



Thành phố Hội An là điểm đến yêu thích luôn được du khách Hàn Quốc lựa chọn khi tới du lịch tại Việt Nam. Với những mối quan hệ giao lưu tốt đẹp ấy, bắt đầu từ năm 2017 đến nay, Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam liên tục phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” và thành phố Hội An luôn là địa phương được lựa chọn để đăng cai tổ chức.



Sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” - Hội An năm 2022 là một trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022 với nhiều hoạt động sôi nổi như: Chợ phiên Hội An, Không gian ẩm thực Việt – Hàn; các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, không gian trải nghiệm văn hóa hội An, trưng bày và vẽ mặt nạ dân gian, trò chơi dân gian, gian hàng mặc trang phục Hanbok và Áo dài Việt Nam diễn ra liên tục trong hai ngày 22 - 23/4/2022.

Sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” - Hội An năm 2022 còn trình diễn võ thuật Taekwondo và nhảy Kpop của các nhóm nhảy đến từ các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố. Tại sự kiện này, tinh hoa ẩm thực Hội An - Hàn Quốc sẽ được tái hiện qua không gian ẩm thực với các món ăn đường phố truyền thống Hàn Quốc: bánh gạo cay tokbokki, kim chi, rượu Sochu, xiên nướng, chả cả xiên; các món ăn của Hội An như: bánh đập, bánh xèo, thịt nướng, cao lầu, mì quảng, bánh bao, các loại chè.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc với những bộ áo dài Việt Nam dịu dàng, thướt tha hòa cùng những bộ Hanbok cầu kỳ, duyên dáng của Hàn Quốc sẽ càng khiến cho không gian phố trở nên rực rỡ sắc màu diễn ra vào tối 22/4 tại vòng cung Chùa Cầu.

Trong khuôn khổ sự kiện lần này, thành phố Hội An còn tổ chức các chương trình tham quan khu phố cổ, làng nghề truyền thống và các điểm đến trên địa bàn để giới thiệu về lịch sử, văn hóa Hội An cho các đoàn khách trong và ngoài nước về một Hội An hiền hòa, an toàn, thân thiện và mến khách.