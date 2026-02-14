Khai mạc nhiều hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa Tết

Đại biểu cắt băng khai mạc Đường hoa Xuân Bính Ngọ. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Ngày 13/2, tại Đồng Tháp và Gia Lai khai mạc nhiều hoạt động mừng Xuân mới Bính Ngọ 2026, tạo không gian văn hóa đặc sắc phục vụ nhân dân, du khách du Xuân, đồng thời góp phần tôn vinh giá trị truyền thống, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch.



Đồng Tháp khai mạc đường hoa Xuân Bính Ngọ



Ngày 13/2, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc đường hoa Xuân Bính Ngọ tại 2 địa điểm Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh) và đường Lý Thường Kiệt (phường Cao Lãnh).



Khách tham qua chiêm ngưỡng tiểu cảnh bản đồ vùng Đồng bằng sông Cửu Long sau khi sáp nhập. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Đường hoa Xuân Bính Ngọ của tỉnh Đồng Tháp mở cửa phục vụ khách tham quan 9 ngày dịp nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 13 đến ngày 21/2/2026 (nhằm ngày 26 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết). Đường hoa mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại đường Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh đoạn từ đường Trương Định đến đường Đặng Văn Bình, gồm nhiều đại cảnh, tiểu cảnh như Song Mã Khai Xuân, Thác Lộc Viên Mãn, Hoa Đăng Phú Quý, Bình Minh Thịnh Vượng, Mùa Xuân Miền Sông Nước, Hành Trình chuyển bước Bền Vững Dấu Ấn Đất Sen Hồng, Sen Giữa Sắc Xuân, Bé Sen Vui Ngày Tết, Mã Đáo Thành Công và cổng kết Rạng Rỡ Tương Lai gắn liền với các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức tại công viên, quảng trường Văn Miếu như: biểu diễn lân sư rồng, hát dân ca và hò Đồng Tháp, trò chơi dân gian, dân vũ thể thao,…



Không gian đường hoa được tổ chức như một dòng chảy liên tục giữa truyền thống và hiện đại, nơi biểu tượng kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và đô thị hóa văn minh được đan xen hài hòa cùng tre mây, làng nghề và nhịp sống vùng sông nước. Tất cả được phối hợp một cách tinh tế và ấn tượng, mang đến cho du khách và Nhân dân một hành trình du xuân đầy sắc màu và những trải nghiệm khó quên. Tổng thể đường hoa là lời chúc xuân an khang, thịnh vượng, hanh thông, góp phần khắc họa một Đồng Tháp vươn mình mạnh mẽ, phát triển bền vững, gắn liền với văn hóa, thiên nhiên và con người Đồng Tháp.



Đường hoa tại Quảng trường Hùng Vương ấn tượng với Cổng chào "Đồng Tháp chúc mừng năm mới – Xuân Bính Ngọ 2026" và các đại cảnh gồm: Hương thời gian - Xuân quê nhà; Công nghiệp xanh - Nhà máy xanh; Năm mới hạnh phúc; Đồng Tháp - khát vọng phát triển; Tết cổ truyền; Như ý cát tường; Sắc xuân mùa hoa; Vươn mình rực rỡ - Hướng đến tương lai, cùng với sân khấu nghệ thuật biểu diễn các hoạt động văn hóa, thể thao hằng đêm như: đờn ca tài tử, xiếc - ảo thuật, giao lưu âm nhạc, biểu diễn lân sư rồng, võ nhạc. cờ vua vận động… để phục vụ nhân dân và du khách đến vui Xuân đón Tết.



Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp tham quan Đường hoa Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Chị Nguyễn Thu Hằng, khách tham quan đường hoa, ngụ tại phường Cao Lãnh chia sẻ, đường hoa Xuân Bính Ngọ tại phường Cao Lãnh ấn tượng, muôn màu với linh vật ngựa tung vó, cùng với những suối hoa đặc trưng của vùng đất sen hồng tỉnh Đồng Tháp. Đi dạo đường hoa khách tham quan có thể hình dung được khung cảnh địa lý sông nước, hoa trái nơi đây, cùng với sản vật đặc trưng được nhân hoá thành các bé sen đáng yêu, ngộ nghĩnh. Chị Hằng cho biết sẽ đưa gia đình đến đường hoa để chụp ảnh lưu niệm một năm của biểu tượng "Mã đáo thành công".





Lễ hội Mai vàng lần thứ nhất năm 2026



Tối 13/2, UBND phường An Nhơn Đông tổ chức Lễ hội Mai vàng lần thứ Nhất năm 2026 nhằm hướng đến xây dựng thương hiệu Mai vàng An Nhơn trở thành thương hiệu mạnh của quốc gia.

Đến với Lễ hội, người dân và du khách được thưởng lãm 150 tác phẩm mai vàng có dáng thế đẹp mắt, độc lạ; được xem các nghệ nhân tranh tài tạo dáng mai nghệ thuật; được giao lưu, gặp gỡ với các ca sỹ nổi tiếng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh như Ưng Hoàng Phúc, Phạm Trưởng, Lương Gia Huy, Lý Thu Thảo, ban nhạc Đồng Giao…. Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao mang đậm bản sắc của địa phương như: Múa lân, lễ hội đường phố, Hội hát hô bài chòi, xem hát bội, thi đấu cờ người, thi nấu gói bánh Tét, ông Đồ cho chữ… Ngoài ra, du khách còn được hoà mình vào không gian thanh tịnh, cổ kính, cảnh quan sông nước hữu tình của Thiên Hưng Tự, ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất Miền Trung, được ví như Phượng Hoàng Cổ Trấn phiên bản Việt Nam.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho rằng: Gia Lai tự hào khi Mai vàng Bình Định đã được công nhận chỉ dẫn địa lý - một dấu mốc quan trọng khẳng định giá trị thương hiệu, chất lượng và uy tín của sản phẩm địa phương trên thị trường. Đây không chỉ là niềm vinh dự của người trồng mai An Nhơn mà còn là tài sản chung của tỉnh Bình Định trước đây và Gia Lai hôm nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang mong muốn Lễ hội mai vàng Bình Định sẽ tiếp tục được duy trì, tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, với quy mô lớn hơn nữa, không chỉ của phường An Nhơn Đông mà còn của các xã, phường khác trong tỉnh; đưa Lễ hội Mai vàng trở thành sự kiện văn hóa - du lịch thường niên đặc sắc của địa phương; góp phần bảo tồn nghề truyền thống, nâng cao giá trị nghệ thuật tạo hình mai cảnh và cải thiện đời sống người dân.



Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, ông Mai Xuân Tiến cho biết: Tiếp nối thành công của 2 kỳ Lễ hội Mai vàng thị xã An Nhơn trước đây, Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông lần này là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, nhằm giới thiệu đến người dân và du khách những giá trị về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, vùng đất, con người và tiềm năng phát triển du lịch của phường; tôn vinh nét đẹp, tinh hoa văn hóa nghệ thuật, bàn tay tài hoa của những nghệ nhân trồng mai ở các làng nghề mai cảnh. Lễ hội còn góp phần phần gìn giữ, phát huy vẻ đẹp của loài hoa "quốc hồn quốc túy" trong văn hóa Tết; phát triển Mai vàng An Nhơn Đông, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, hướng đến xây dựng thương hiệu Mai vàng An Nhơn trở thành thương hiệu mạnh của quốc gia.

Theo ông Mai Xuân Tiến, hoa mai từ lâu đã trở thành biểu tượng cho cốt cách, sự kiên cường và lòng cao thượng của con người Việt Nam. Trải qua sương gió mùa Đông để kết tinh thành những đóa hoa rực rỡ, hoa Mai chính là hình ảnh ẩn dụ cho sức sống mãnh liệt của dân tộc ta. Mỗi khi hoa mai nở rộ là mỗi lúc lòng người hào hứng, nao nao, là dấu hiệu mùa Xuân đang về. Trưng hoa mai ở nhà vào dịp Tết cũng đồng nghĩa với mong muốn một năm mới bình an, hạnh phúc, may mắn và thịnh vượng. Với chủ đề "Mai vàng - Hồn Xuân dân tộc", lễ hội là dịp tôn vinh những nghệ nhân, nhà vườn tâm huyết mà và là cơ hội để quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút du lịch, kết nồi giao thương, đưa mai vàng Bình Định vươn xa./.