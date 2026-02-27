Ngày Thơ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 47 với chủ đề “Đắk Lắk - Vượt sóng ra khơi, vươn tầm cao mới”. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN Với chủ đề “Đắk Lắk - Vượt sóng ra khơi, vươn tầm cao mới”, Ngày Thơ lần thứ 47 tại Đắk Lắk diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Trống hội, múa lân sư rồng, diễn tấu chiêng, nghi thức mời rượu cần, kể khan, đọc thơ, biểu diễn nhạc dân gian, tạo nên không gian văn hóa đậm bản sắc Tây Nguyên, hòa quyện cùng thi ca cả nước. Trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm thơ và nhiều loại hình văn học nghệ thuật như mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian...

Phát biểu khai mạc, bà Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Ngày Thơ Việt Nam đã trở thành không gian gặp gỡ của những tâm hồn yêu thi ca, nơi tôn vinh giá trị văn hóa và kết nối truyền thống với hiện đại. Với chủ đề năm nay, Ngày Thơ không chỉ là hoạt động nghệ thuật đầu Xuân mà còn là lời khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Ngày Thơ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk năm 2026 là ngày hội của những người yêu thơ, là dịp tôn vinh giá trị văn hóa, kết nối truyền thống với hiện đại, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và quảng bá hình ảnh Đắk Lắk giàu bản sắc, năng động, hội nhập.

Cắt băng khai mạc Ngày Thơ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 47. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN





Tại lễ khai mạc, ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chủ đề “Đắk Lắk - Vượt sóng ra khơi, vươn tầm cao mới” thể hiện khát vọng phát triển và cam kết của tỉnh trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn về văn hóa - nghệ thuật của khu vực Tây Nguyên. Ngày Thơ năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ nguồn lực văn hóa và con người Việt Nam. Đắk Lắk là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc nhưng cũng đứng trước không ít thách thức trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số, mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo, gắn bó với đời sống nhân dân, tạo ra các tác phẩm có chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật cao./.