Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk với chuỗi hoạt động đặc sắc

Trao tặng tủ sách thư viện cho các trường học trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Diễn ra từ ngày 10 - 12/4, Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026 có các hoạt động phong phú, thiết thực như: Trưng bày các loại sách theo chủ đề; Trưng bày, giới thiệu và bán sách giá ưu đãi (sách truyền thống, sách điện tử…); Xây dựng các tủ sách chuyên đề “Tủ sách thiếu nhi”, “Sách xưa”, “Tủ sách doanh nhân”; Trưng bày tranh, ảnh chủ đề “Bác Hồ với Quốc hội và Hội đồng nhân dân”; Trưng bày tác phẩm ảnh nghệ thuật về đất và người Đắk Lắk. Bên cạnh đó, tại ngày hội còn có các diễn đàn, chương trình tọa đàm, giới thiệu về sách, giao lưu tác phẩm, tác giả; Không gian trưng bày các sản phẩm điện tử, công nghệ số; Trải nghiệm tư duy sáng tạo, sản phẩm Stem, workshop, handmade, sáng tạo nghệ thuật; Xe thư viện lưu động và hoạt động trải nghiệm cùng sách…



Người dân tham quan gian hàng trưng bày sách, đọc sách tại ngày hội. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.



Bên cạnh các hoạt động cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026. Ngày hội là sự kiện ý nghĩa nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập.



Phát biểu khai mạc ngày hội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến cho biết, những năm qua, tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm đầu tư phát triển văn hóa đọc, từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa đọc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và tìm hiểu tri thức của nhân dân. Hiện nay, mạng lưới thư viện công cộng của tỉnh gồm 1 thư viện cấp tỉnh, hệ thống thư viện và phòng đọc sách ở cơ sở, cùng mạng lưới thư viện trường học đã được hoàn thiện, tài liệu hiện có trên 700.000 bản tài liệu (sách, báo, tạp chí..), trong đó có trên 67.000 bản sách phục vụ thiếu nhi.



Ngày Sách và Văn hóa đọc không chỉ là dịp tôn vinh giá trị của sách, mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu, triển khai các giải pháp phát triển văn hóa đọc; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; đa dạng hóa các hình thức phục vụ bạn đọc nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.



Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn tổ chức phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Với chủ đề “Sách và ước mơ vươn xa”, cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 - 12 đang theo học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi bắt đầu từ nay đến hết ngày 10/7. Dự kiến tổng kết, trao giải vào tháng 8/2026 tại phường Buôn Ma Thuột và phường Tuy Hòa./.