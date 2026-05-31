Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi thành phố Huế lần thứ I

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Huế Phan Thanh Hải cho biết, đây là hoạt động được duy trì nhiều năm qua. Thành phố Huế hiện có 11 xã, phường có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Việc tổ chức Ngày hội giúp đồng bào các dân tộc và các địa phương gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của khu vực miền núi thành phố; tạo động lực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, bền vững.

Đại biểu và nhân dân tham gia Ngày hội. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi thành phố Huế lần thứ I, năm 2026 diễn ra từ ngày 29 - 31/5 với sự tham gia của gần 600 nghệ nhân, nghệ sĩ quần chúng, diễn viên, vận động viên đến từ các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Huế. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời là dịp giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số; quảng bá các điểm đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm của khu vực miền núi.



Trong khuôn khổ Ngày hội còn có nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày ý nghĩa như: Triển lãm hình ảnh đồng bào các dân tộc miền núi; triển lãm “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm”; “Di sản Huế qua góc nhìn nghệ thuật nhiếp ảnh”; “Dấu ấn Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ”; cùng hoạt động trưng bày, giới thiệu sách báo phục vụ nhân dân và du khách.

