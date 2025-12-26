Khai mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2025

Liên hoan có sự tham gia của 90 đại biểu thanh niên đến từ ba nước, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa thế hệ trẻ Việt Nam, Lào và Campuchia. Sự kiện được tổ chức tại tỉnh Quảng Ngãi - địa phương duy nhất của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Campuchia.

Với tinh thần “Đoàn kết - Hữu nghị - Phát triển”, Liên hoan diễn ra từ ngày 25 - 28/12 với nhiều hoạt động như tọa đàm “Hành trình xanh vì sự phát triển bền vững”; tham quan - trải nghiệm văn hóa, lịch sử và tiềm năng kinh tế - xã hội địa phương; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa thanh niên ba nước.



Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: Việt Nam - Campuchia - Lào là ba nước láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện. Mối quan hệ này luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ba nước dày công vun đắp và ngày càng được củng cố, phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (ngoài cùng, bên phải) tặng hoa chúc mừng Liên hoan. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai các cơ chế hợp tác, phát triển giữa ba nước; qua đó, đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực phong trào thanh niên, tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh giao lưu với tuổi trẻ các tỉnh Champasack, Attapeu, Sekong, Khammuane (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) thông qua nhiều hoạt động như Ngày hội đoàn kết giữa sinh viên ba nước, Lễ đón Tết cổ truyền,…



Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ, những kết quả hợp tác tích cực giữa tỉnh Quảng Ngãi nói chung và tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi nói riêng với tuổi trẻ hai nước Campuchia và Lào thời gian qua đã góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị, láng giềng của ba nước. Các đại biểu thanh niên ba nước tại Liên hoan. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN



Ông Nguyễn Ngọc Sâm hy vọng và tin tưởng rằng những trải nghiệm tại Liên hoan này cùng với những ấn tượng tốt đẹp với mảnh đất Quảng Ngãi tươi đẹp, anh hùng sẽ là hành trang quý giá, giúp các bạn thanh niên trở thành những nhịp cầu nối vững chắc cho tình hữu nghị vĩ đại ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” - một khu vực không chỉ có quá khứ hào hùng, mà còn có tương lai rạng rỡ, tỏa sáng bằng tình bạn chân thành của thế hệ trẻ.



Tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, Liên hoan diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào ngày càng được củng cố, tăng cường và phát triển bền vững. Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, nhân dân và thanh niên ba nước luôn kề vai sát cánh, gắn bó mật thiết, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.



Trong bối cảnh khu vực và thế giới không ngừng biến chuyển, việc tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam, Lào và Campuchia mang ý nghĩa lâu dài, có tầm quan trọng chiến lược.



“Thanh niên ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào là lực lượng tiên phong, gánh trên vai trách nhiệm duy trì và vun đắp mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa ba dân tộc. Thanh niên không chỉ thụ hưởng thành quả của hòa bình, hợp tác mà còn là những “đại sứ hữu nghị”, tiên phong trong học tập, lao động, sáng tạo và các hoạt động giao lưu quốc tế. Mỗi hành động tích cực, mỗi sáng kiến thiết thực của thanh niên sẽ góp phần thắt chặt niềm tin, mở rộng hiểu biết lẫn nhau và củng cố sự gắn kết bền chặt giữa nhân dân ba nước, đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị và hợp tác lâu dài trong tương lai”, ông Nguyễn Kim Quy khẳng định.



Ông Souliya Keophilavong, Phó Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và ông Tum Saravuth, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia cùng chung nhận định: Liên hoan là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu dài giữa thanh niên ba nước. Qua đó, khẳng định, việc tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác giữa thanh niên sẽ góp phần xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng cho nhân dân ba nước, nhất là cộng đồng dân cư sinh sống ở khu vực biên giới./.