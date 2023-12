Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 11

Tham dự Liên hoan, phía Việt Nam có đoàn đại biểu nhân dân gồm 25 thành viên do ông Hà Minh Huệ, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ dẫn đầu; về phía Ấn Độ có ông Pallab Sengupta - Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI), Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới, thành viên Đoàn Chủ tịch AIPSO; ông Harchand Singh - Tổng thư ký AIPSO, ông Ma. Subramanian - Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi gia đình bang Tamil Nadu cùng đông đảo quan chức, nhân dân và báo giới địa phương.

Ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ phát biểu khai mạc liên hoan. Ảnh: Ngọc Thúy - P/v TTXVN tại Ấn Độ

Phát biểu khai mạc Liên hoan, ông Hà Minh Huệ nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn của quan hệ hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2007 và nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016, giúp hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất và phát huy hiệu quả trên cả 5 trụ cột chính trị- ngoại giao; quốc phòng - an ninh; kinh tế - thương mại; khoa học - công nghệ; giáo dục- đào tạo và văn hóa – giao lưu nhân dân.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Hà Minh Huệ khẳng định niềm tin với đà phát triển thuận lợi cùng những kinh nghiệm phong phú của hơn 50 năm qua cộng với sự nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Ấn Độ nhất định sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả mới, to lớn hơn, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, ông bày tỏ tin tưởng rằng Liên hoan lần này, với sự tham dự của đông đảo các đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và các tổ chức hòa bình, đoàn kết và hữu nghị ...của hai nước, sẽ là diễn đàn với những trao đổi cởi mở, thân tình, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước trong tình hình mới.