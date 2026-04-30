Khai mạc lễ hội vía Bà chúa Xứ Gò Tháp 2026

Bà Lê Thị Mai Trinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, Lễ hội vía Bà Chúa Xứ Gò Tháp từ lâu đã trở thành sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng đặc sắc của nhân dân tỉnh Đồng Tháp nói riêng và khu vực Nam Bộ nói chung. Lễ hội không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, mà còn là dịp để nhân dân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp dâng hương bà chúa Xứ Gò Tháp.
Để bày tỏ lòng thành kính đối với Bà Chúa Xứ – vị thần bảo hộ cho cuộc sống bình an, thịnh vượng, nhân dân Gò Tháp đã lập Miếu thờ Bà và lấy ngày Rằm tháng 3 âm lịch hằng năm làm ngày tổ chức Lễ hội. Trải qua thời gian, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Gò Tháp không ngừng được gìn giữ, phát huy, trở thành lễ hội truyền thống tiêu biểu tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, lan tỏa sâu rộng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.
Những năm gần đây, Lễ hội ngày càng được nâng tầm về quy mô, đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức, vừa đảm bảo tính trang nghiêm, truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và du khách. Lễ hội mang đậm nét tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt Nam, thể hiện niềm tin vào sự che chở của các đấng linh thiêng; đồng thời, thông qua các nghi lễ, nhân dân bày tỏ lòng biết ơn đối với cha ông thủa trước đã dày công khai phá, gìn giữ và phát triển vùng đất Đồng Tháp.
Bà Lê Thị Mai Trinh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc.
Lễ hội vía Bà Chúa Xứ Gò Tháp diễn ra từ ngày 30/4 đến 2/5, tức ngày 14/3 đến 16/3 năm Bính Ngọ, với 2 phần là phần lễ và phần hội.
Phần lễ với các nghi thức: Lễ tắm Bà, cầu an, thỉnh sanh, cúng Thần Nông và Chánh tế. Tất cả thể hiện rõ nét tín ngưỡng thờ Mẫu và sự tôn kính với Bà Chúa Xứ. Phần hội gồm: Triển lãm ảnh về Di sản văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp; trưng bày các ấn phẩm về Đồng Tháp, các tài liệu, sách báo chuyên đề; diễn tái hiện câu chuyện về Bà Chúa Xứ; tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tuồng cổ và "Múa Bóng rỗi"; hoạt động thể dục, thể thao như: Biểu diễn thể dục dưỡng sinh; tổ chức các trò chơi dân gian (đẩy gậy, nhảy bao bố, kéo co…) và các hoạt động múa Lân - Sư - Rồng; kết hợp với các hoạt động du lịch như: Giới thiệu, quảng bá các tour, tuyến và khu, điểm du lịch tỉnh Đồng Tháp và tổ chức hoạt động Chợ quê Gò Tháp./.
