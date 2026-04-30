Khai mạc lễ hội vía Bà chúa Xứ Gò Tháp 2026

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp dâng hương bà chúa Xứ Gò Tháp. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Để bày tỏ lòng thành kính đối với Bà Chúa Xứ – vị thần bảo hộ cho cuộc sống bình an, thịnh vượng, nhân dân Gò Tháp đã lập Miếu thờ Bà và lấy ngày Rằm tháng 3 âm lịch hằng năm làm ngày tổ chức Lễ hội. Trải qua thời gian, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Gò Tháp không ngừng được gìn giữ, phát huy, trở thành lễ hội truyền thống tiêu biểu tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, lan tỏa sâu rộng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.



Những năm gần đây, Lễ hội ngày càng được nâng tầm về quy mô, đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức, vừa đảm bảo tính trang nghiêm, truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và du khách. Lễ hội mang đậm nét tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt Nam, thể hiện niềm tin vào sự che chở của các đấng linh thiêng; đồng thời, thông qua các nghi lễ, nhân dân bày tỏ lòng biết ơn đối với cha ông thủa trước đã dày công khai phá, gìn giữ và phát triển vùng đất Đồng Tháp.