Khai mạc Lễ hội “Vạn Xuân khai quốc”, kỷ niệm 1482 năm Đức Hoàng đế Lý Nam Đế lên ngôi

Nghi thức dâng và tế lễ Đức Hoàng Đế Lý Nam Đế. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Hoàng đế. Nghi lễ an vị và phần tế lễ được cử hành theo nghi thức truyền thống, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối với bậc tiền nhân có công dựng nước.





Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và các đại biểu dâng hương Đức Hoàng Đế Lý Nam Đế. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương nêu rõ, trong bối cảnh đất nước trải qua hơn một nghìn năm Bắc thuộc, việc Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh của một nhà kiến quốc, lần đầu tiên khẳng định chủ quyền độc lập, tự chủ của dân tộc. Hào khí Vạn Xuân từ đó trở thành biểu tượng bất diệt của ý chí quật cường và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam. Trước anh linh Đức Hoàng đế và các bậc tiền bối, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; xây dựng Thái Nguyên phát triển xanh, thông minh, hiện đại, bền vững, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng và niềm tự hào là nơi sinh ra vị Hoàng đế đầu tiên của dân tộc.





Trình diễn vở chèo “Nam Việt đế - Vạn mùa xuân” tại lễ hội. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Sau nghi thức đánh trống khai hội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với phần trình diễn hát múa, đồng diễn võ thuật, múa lân sư rồng… Đặc biệt, tiết mục biểu diễn vở chèo “Nam Việt đế - Vạn mùa xuân” đã thu hút đông đảo người xem, đã tái hiện hào khí Vạn Xuân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới.





Nghi thức rước kiệu Đức Hoàng đế Lý Nam Đế. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Lễ hội “Vạn Xuân khai quốc” là hoạt động văn hóa tâm linh có ý nghĩa sâu sắc nhằm tri ân tiền nhân, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Thái Nguyên, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng; thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tâm linh gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Lễ hội năm nay được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đậm đà bản sắc dân tộc, gồm phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động phong phú, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản lịch sử văn hóa gắn với Di tích Quốc gia Đền thờ Lý Nam Đế, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân và du khách. Sự kiện tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa; đồng thời lan tỏa tinh thần độc lập, tự chủ, khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Di tích Quốc gia Đền Mục là nơi thờ Đức Hoàng đế Lý Nam Đế, vị Hoàng đế đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Theo các tài liệu lịch sử, quê gốc của Lý Bí ở phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên). Năm 542, ông phát động khởi nghĩa, đánh bại quân Lương xâm lược; năm 544 lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu Vạn Xuân, niên hiệu Thiên Đức, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ, khẳng định ý chí quật cường và khát vọng trường tồn của dân tộc./.