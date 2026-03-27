Khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2026

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Chân cho biết, theo dân gian lưu truyền, Nữ tướng Lê Chân sinh ngày mùng 8 tháng 2, vào khoảng những năm 18 đến năm 20 sau Công nguyên. Bà là người có nhan sắc và giỏi võ nghệ, trong bối cảnh đất nước bị ngoại xâm đô hộ, nợ nước thù nhà chất cao, với tài năng, tâm huyết và ý chí của mình, bà đã đưa gia binh, họ hàng xuôi dòng ra miền cửa biển. Nhận thấy vùng đất phên dậu miền duyên hải phía Đông có vị trí chiến lược, nên bà quyết định chọn vùng đất này để lập ấp, chiêu mộ dân chúng, quai đê lấn biển lập lên các làng, xã... phát triển sản xuất nông nghiệp và đánh bắt hải sản; đồng thời rèn quân và luyện mã, chờ thời để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Để nhớ về quê cũ, bà lấy tên quê gốc đặt cho vùng đất mới này là làng Vẻn - Trang An Biên.

Mùa xuân năm 40, dưới ngọn cờ khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống quân Đông Hán xâm lược, bà đã mang theo gia binh xin nhập quân khởi nghĩa của Hai Bà Trưng và giành nhiều chiến công vang dội. Bà đã được Trưng Vương phong làm Thánh Chân công chúa, ban chức Chưởng quản binh quyền, lĩnh ấn Trấn Đông

Ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND phường Lê Chân đọc Diễn văn khai mạc lễ hội. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Đại tướng quân, thống lĩnh đạo quân Nam Hải phòng thủ miền biển, sai đem binh mã về Trang An Biên để dựng đồn binh đề phòng giặc Bắc. Bà vâng mệnh vua trở về làng cũ dựng đồn, xuất tiền chẩn cấp cho dân, dạy dân lao động sản xuất, biến vùng đất An Biên trở nên giàu có, nhân khang vật thịnh.

Khi quân Nam Hán quay lại đánh nước ta, Thánh Chân Công chúa nhận chiếu của vua lập tức về kinh dốc sức giúp Trưng Vương đánh giặc. Tướng Lê Chân cùng các tướng sĩ chiến đấu với quân thù, song thế giặc mạnh, bà đã anh dũng chiến đấu và gieo mình tuẫn tiết tại núi Giát Dâu để giữ trọn lòng trung trinh với non sông. Công lao, đức độ và tầm vóc của bà đã hòa quyện vào sóng nước Bạch Đằng, tạo vào hình sông thế núi, được hậu thế suy tôn là Thành Hoàng - Thánh Mẫu, là niềm tự hào và là biểu tượng thiêng liêng của thành phố anh hùng.

Ông Đặng Đông Anh, Bí thư Đảng ủy phường Lê Chân đánh trống khai hội. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Theo ông Phạm Văn Tân, phát huy truyền thống từ mảnh đất An Biên xưa, phường Lê Chân tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng phường ngày càng giàu đẹp, văn minh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, quyết tâm biến các giá trị lịch sử, văn hóa thành động lực phát triển. Địa phương cũng tiếp tục có các hoạt động nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo tồn di tích đền Nghè, đình An Biên và phát huy giá trị Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có một một số hoạt động hưởng ứng như tái hiện không gian Chợ quê; thực hành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; chương trình văn hóa “Canh hát cửa Đình”.

Lễ hội diễn ra từ ngày 25-27/3/2026./.