Khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026

Lễ hội được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3/8 với nhiều hoạt động đặc sắc như kết nối giao thương quốc tế, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, dược liệu và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Hội thảo khoa học về Sâm Ngọc Linh, không gian ẩm thực “Hương vị đại ngàn”.

Du khách tham quan, trải nghiệm các sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh và dược liệu. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN

Trong khuôn khổ Lễ hội, sự kiện Không gian trưng bày sâm Ngọc Linh và dược liệu do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức, quy tụ 80 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, dược liệu và sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến người dân, du khách. Các đơn vị tham gia còn tổ chức tư vấn, giới thiệu quy trình sản xuất, chế biến, giúp người tiêu dùng có thêm thông tin về giá trị, chất lượng và tiềm năng phát triển của ngành dược liệu.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, sâm Ngọc Linh là một sản vật quý giá, có giá trị đặc biệt về kinh tế, khoa học và văn hóa. Phát triển cây sâm Ngọc Linh phải gắn với bảo vệ rừng, mở rộng thị trường phải bảo đảm chất lượng, nâng cao giá trị kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống của người dân vùng sâm.

Thành phố Đà Nẵng ưu tiên bảo tồn nguồn gen, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, đầu tư, chế biến sâu; phát triển dược liệu gắn với du lịch sinh thái, du lịch chăm sóc sức khỏe. Thành phố cũng đang tăng cường hợp tác quốc tế để nâng tầm thương hiệu Sâm Ngọc Linh. Đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp trao tặng cây sâm giống cho đồng bào vùng trồng Sâm Ngọc Linh. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN



Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần đầu tiên được tổ chức năm 2017 với chủ đề “Huyền thoại Ngọc Linh”. Qua gần một thập kỷ, Lễ hội được duy trì thường niên, từng bước trở thành nơi hội tụ của người trồng sâm, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và những người tâm huyết với dược liệu Việt Nam. Năm 2026, Lễ hội được tổ chức tại 2 nơi, kết nối vùng trồng Sâm Ngọc Linh với trung tâm đô thị Đà Nẵng, đồng thời hướng tới thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ, thương mại, đầu tư, du lịch và chăm sóc sức khỏe./.